Понедельник, 3 Апреля 2023 19:30

АрмИнфо. Любые попытки недружественных стан поссорить Россию и Армению останутся безрезультатными, а сотрудничество правоохранительных ведомств двух стран при этом будет планомерно развиваться, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на встрече с армянским коллегой Ваге Казаряном.

При этом глава российского ведомства обратил внимание коллеги на непростой исторический период формирования многополярной системы мироустройства.

"В качестве одного из инструментов гибридного противостояния коллективного Запада нашей стране было названо культивирование русофобских настроений в государствах постсоветского пространства", - отмечается в сообщении ведомства, согласно российским СМИ.

При этом, по мнению Колокольцева, такие региональные международные структуры, как Организация договора о коллективной безопасности, Евразийский экономический союз, Содружество Независимых Государств и Шанхайская организация сотрудничества, приобретают все более существенное значение.

"Проведение межведомственных оперативно-профилактических мероприятий по противодействию незаконной миграции являются эффективным инструментом предотвращения преступлений, совершаемых с участием иностранных граждан", - подытожил он.