Понедельник, 3 Апреля 2023 19:28

АрмИнфо.Председатель НС Ален Симонян принял делегацию, возглавляемую руководителем группы дружбы Хорватия-Армения хорватского парламента Давором Иво Штиром.

"Армения и Хорватия имеют исторические и культурные общности. Мы гордимся тем, что самая известная церковь Св.Власа в Дубровнике построена в честь святого благотворителя армянского происхождения", - приветствуя гостей, заметил спикер НС. Партнеры отметили, что армяно-хорватские отношения основаны на взаимном доверии, уважении и общих демократических ценностях между двумя странами. Председатель НС отметил, что Армения придает большую важность межпарламентскому сотрудничеству наших государств. Подчеркнуто сотрудничество законодателей на многосторонних парламентских площадках.

"Коснувшись сотрудничества Армения-ЕС, должен сказать, что ЕС является одним из основных партнеров, содействующих проведению реформ в РА. Мы придаем большое значение полноценной реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве и рассчитываем также на вашу поддержку в этом вопросе", - отметил председатель НС.

По просьбе делегатов состоялась обстоятельная беседа вокруг кризиса в Бердзорском (Лачинского) коридора, грубейших нарушений взятых на себя Азербайджаном обязательств. Коснувшись блокады наших соотечественников в Нагорном Карабахе, спикер НС отметил, что НК грозит неминуемая опасность продовольственной и гуманитарной катастрофы. Говоря об удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных и заложниках, Симонян отметил, что спустя более двух лет после подписания трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 г. Азербайджан все еще отказывается вернуть всех армянских военнопленных, заложников и арестованных, уничтожает или присваивает армянское историко-культурное и духовное наследие на подконтрольных ему территориях Нагорного Карабаха.

В завершение председатель НС подтвердил, что единственный вариант решения проблем - мир.