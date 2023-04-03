Понедельник, 3 Апреля 2023 19:28

АрмИнфо.Заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян принял делегацию во главе с руководителем группы дружбы Польша-Армения польского Сената Радославом Фогелем.

Как сообщает пресс-служба МИД АР, в ходе встречи был обсужден широкий круг вопросов, касающихся двусторонней армяно-польской повестки дня, а также вопросы, касающиеся перспектив сотрудничества в ряде областей, представляющих двусторонний интерес.

Заместитель министра подробно представил гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе, ухудшающуюся день ото дня в результате блокирования Азербайджаном Бердзорского (Лачинского) коридора, а также приверженность и усилия Армении по установлению мира в регионе. Подчеркнута важность принятого 22 февраля Международным Судом ООН решения, согласно которому, в числе прочего, Азербайджан должен принять все необходимые меры для обеспечения бесперебойного движения людей, транспортных средств и грузов в обоих направлениях через Бердзорский коридор.