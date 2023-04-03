Понедельник, 3 Апреля 2023 17:46

АрмИнфо. Мы ожидаем от наших партнеров осуждения незаконных и бесчеловечных действий Азербайджана, вплоть до применения санкций. Об этом заявил спикер Парламента Армении Ален Симонян в ходе встречи с делегацией парламентской группы дружбы Польша-Армения, возглавляемой руководителем Радославом Фогелем.

Он подчеркнул, что Армения привержена мирной повестке на Южном Кавказе, выразив надежду, что и Азербайджан будет согласовывать свои действия и риторику с целями по установлению мира и сотрудничества в регионе. В этом контексте председатель Парламента Армении напомнил о принятой резолюции Сенатом Польши, призывающей к немедленному открытию Лачинского коридора без предварительных условий.

Вместе с тем Ален Симренян подчеркнул важность размещения наблюдательской миссии ЕС на армяно- азербайджанской границе, которая, по его словам, оказывает благоприятное влияние на обеспечение безопасности, региональной стабильности и формирования доверия. <Нам также известно, что в середине этого года Польша планирует расширить участие наблюдателей в составе миссии, что мы очень приветствуем>, -сказал он.

Как сообщает пресс-служба Парламента, в ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с региональной безопасностью.

Говоря о выборах, которые состоятся в Польше в 2023 году, польские партнеры заверили, что они не окажут влияния на вопросы сотрудничества и повестку между странами. Представители делегации подчеркнули, что считают Армению членом европейской семьи и наблюдают за шагами, предпринимаемыми в стране. Сообщается, что руководитель группы дружбы Польша-Армения передал Симоняну приглашение спикера польского Сейма Эльжбеты Витек посетить Польшу с официальным визитом.