Понедельник, 3 Апреля 2023 17:46

АрмИнфо.По инициативе Фонда развития демократии (DDF) около 20 организаций гражданского общества Армении направили совместное письмо Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, в котором призывают аппарат комиссара принять незамедлительные меры в связи с ухудшением ситуации с правами человека в Нагорном Карабахе.

"Мы, нижеподписавшиеся организации гражданского общества, обращаемся к вам с призывом потребовать вашего немедленного вмешательства в связи с ухудшением ситуации с правами человека в Нагорном Карабахе на фоне растущего риска военной эскалации, которая может привести к возможным преступлениям против человечности и этническим чисткам. Требуем от офиса Верховного комиссара ООН по правам человека направления срочной наблюдательной миссии в Нагорный Карабах, а также в Бердзорский (Лачинский) коридор для наблюдения за реализацией прав на жизнь, здоровье, свободу передвижения и ряд других прав. Считаем крайне важным развертывание долговременной наблюдательной миссии вдоль границы Армении и Азербайджана, принимая во внимание совершенное Азербайджаном нападение на Армению в сентябре 2022 года, приведшее к оккупации некоторых участков вдоль границы Армении, самые серьезные ограничения прав жителей этих общин", - говорится в совместном письме организаций гражданского общества.

"Мы твердо убеждены, что постоянное международное внимание и физическое присутствие на местах имеют решающее значение для стабилизации ситуации и предотвращения нарушений прав человека и возможных этнических чисток, и Верховный комиссар должен играть здесь ведущую роль. Без должного внимания и вмешательства механизмы защиты прав человека могут быть полностью подорваны", - говорится в письме.

Организации гражданского общества представили ряд рекомендаций в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. В частности, в том числе на заседаниях Совета по правам человека, публично осудить блокаду Бердзорского коридора, направить в Нагорный Карабах и коридор срочную наблюдательную миссию для наблюдения за положением с правами местного населения и обнародовать результаты миссии, развернуть долгосрочную миссию Управления Верховного комиссара ООН по правам человека в Армении и вдоль границы с Азербайджаном в качестве средства предотвращения применения силы и дальнейших нарушений прав человека.

Организации гражданского общества подчеркнули, что, в отличие от миссии наблюдателей ЕС, миссия Управления Верховного комиссара ООН по правам человека будет иметь четкий мандат в области прав человека представлять независимые публичные отчеты о ситуации с правами человека на местах, а также добиваться мандата в Азербайджане.

Письмо на имя Верховного комиссара ООН по правам человека подписали Фонд развития демократии, Антикоррупционный центр Transparency International, Аналитический центр глобализации и регионального сотрудничества, Ассоциация сознательных граждан, организация "Защита прав без границ", ОО "Фонд развития и защиты прав", Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи, Клуб публичной журналистики, НПО "За равные права", Клуб журналистов "Аспарез", НПО "Диалог мира", Региональный центр демократии и безопасности, Международная служба по правам человека (IHRS), Коалиция против насилия в отношении женщин, Женский ресурсный центр, Центр поддержки женщин, Ассоциация женщин с высшим образованием, НПО "Повестка дня в области прав инвалидов", НПО "Союз информированных граждан".