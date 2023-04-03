Понедельник, 3 Апреля 2023 17:45

АрмИнфо.Военнослужащим в Армении запретят использовать смартфоны за исключением случаев, утвержденных уполномоченным государственным органом. Подобный законопроект был представлен на заседании Постоянной комиссии Парламента по вопросам обороны и безопасности заместителем министра обороны РА Арманом Саркисяном.

Кроме этого, законопроект предусматривает запрет на участие в военной или другой служебной форме в акциях протеста, митингах коллективно или единолично, делать публичные заявления политического характера или касающиеся службы.

Запрещено будет также распространение и обсуждение информации о деятельности ВС, расположении, службе, в том числе видео, фотографий через сеть, СМИ или другие способы общественного информирования, за исключением случаев со сведениями официального характера.

Вместе с тем законопроект предоставляет возможность все контрактным военнослужащим после достижения возрастного ценза продлить службу сроком до 10 лет, а бывшие старшие и высшие офицеры при желании смогут вернуться на контрактную службу.

Замминистра сообщил также о введение административного штрафа за ношение военной формы лицами, не имеющими на это права.