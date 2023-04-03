Понедельник, 3 Апреля 2023 17:44

АрмИнфо.Ситуация на Южном Кавказе была на повестке переговоров глав МИД Армении и Румынии Арарата Мирзояна и Богдана Адреску. Об этом 3 июня в ходе брифинга в Бухаресте сообщил сам Мирзоян.

"Я представил своему коллеге онтологические вызовы, которые угрожают как Республике Армения, так и народу Нагорного Карабаха. К сожалению, на призывы международного сообщества решить вопросы прав и безопасности народа Нагорного Карабаха Азербайджан откликнулся блокировкой Бердзоского (Лачинского) коридора, который остается закрытым с 12 декабря 2022 года и по сей день, а также запугиванием и другими действиями по принуждению армян Арцаха покинуть свои дома и с систематической политикой этнических чисток", - отметил министр.

При этом, среди адресных обращений и требований международных структур Мирзоян выделил юридически обязывающее решение Международного суда ООН против Азербайджана от 22 февраля. Он напомнил, что Суд констатировал непосредственную угрозу нанесения непоправимого вреда правам армян в рамках Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и вынудил Азербайджан принять все необходимые меры для обеспечения беспрепятственного движения людей, транспортных средств и товаров в обоих направлениях по Бердзорскому коридору.

"Должен отметить, что незаконное блокирование Бердзорского коридора - не единственное явное нарушение трехсторонней декларации от 9 ноября в 2020 г. Практически нет ни одного положения заявления, которое не было бы нарушено Азербайджаном. Наряду с удерживанием в заложниках армянских военнопленных и требованием об экстерриториальном коридоре через суверенную территорию Республики Армения, Азербайджан не обеспечивает "возвращение внутренне перемещенных лиц и беженцев на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие регионы под наблюдением Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев".

Более того, Азербайджан продолжает озвучивать на самом высоком уровне язык ненависти и воинственную риторику, а также осуществлять систематические агрессивные действия на местах и удерживать оккупированными около 150 квадратных километров суверенной территории Республики Армения", - подчеркнул глава МИД РА.

Армения считает, продолжил министр, что ее партнеры, международное сообщество, должны сыграть важную роль, которая может быть реализована с использованием соответствующих инструментов и механизмов, включая направление международной миссии по установлению фактов в Бердзорский коридор и Нагорный Карабах.

"Армения неоднократно заявляла о своей готовности вести конструктивный диалог с Азербайджаном в среде, свободной от разжигания ненависти, предусловий и воинственной риторики, ради установления стабильного мира и безопасности на Южном Кавказе. У Армении есть сильная политическая воля для достижения мира и стабильности в регионе, и, несмотря на все трудности, мы добросовестно продолжаем переговоры с Азербайджаном", - резюмировал Мирзоян.