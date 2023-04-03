|ООО "Алекс Текстиль" обвиняется в неуплате налогов на сумму более 1 млрд 144 млн драмов
|Колокольцев: Любые попытки недружественных стpан поссорить Россию и Армению останутся безрезультатными
|Азербайджан и Иран обменялись нотами протеста
|Ален Симонян: "Армения придает большую важность парламентскому сотрудничеству с Хорватией"
|Замглавы МИД Армении обсудил с польскими депутатами кризис вокруг Арцаха
|Замглавы МИД Армении рассказал шведским депутатам о торпедировании Азербайджаном армянских усилий по установлению мира на Южном Кавказе
|Ален Симонян: Мы ожидаем от наших партнеров осуждения незаконных и бесчеловечных действий Азербайджана, вплоть до применения санкций
|Ряд армянских НПО обратилось к Уполномоченному ООН по правам человека с просьбой направить наблюдательную миссию в Нагорный Карабах и Армению
|Военнослужащим в Армении запретят использовать смартфоны и участвовать в митингах
|Глава МИД Армении рассказал румынскому коллеге об онтологических вызовах, стоящих перед РА и народом Нагорного Карабаха
|Оппозиционный депутат, ударивший парламентария от правящей фракции, освобожден из изолятора временного содержания
|ВТБ (Армения) снизил комиссию за переводы из России по номеру телефона
|В Бухаресте подписан план действий между внешнеполитическими ведомствами Армении и Румынии на 2023-24 гг
|В Степанакерте в рамках международной акции "Сад Памяти" будет заложена "Аллея 106 Героев-армян CCCР в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
|Джейхун Байрамов и Дирк Шубель обсудили текущую ситуацию в регионе
|Сергей Маркедонов проанализировал политику стран в Евразийском треугольнике
|Британский археолог Тим Уильямс рассказал о значении Древнего Мерва для Великого Шелкового Пути
|В Армении разразился очередной скандал - спикер парламента РА плюнул в лицо гражданину
|В центре Израиля открылся парк имени Шарля Азнавура
|Шведские парламентарии посетили мемориальный комплекс "Цицернакаберд" и военный пантеон "Ереаблур"
|Польский депутат в Цицернакаберде: Польша осуждает произошедшее с армянским народом - это должно стать уроком для всех нас
|Степанакерт: Апрельская агрессия разоблачила далеко идущие цели Азербайджана по срыву мирного процесса и силовому урегулированию карабахского конфликта
|Виталий Ерзиков: «Надо все время расширять границы»
|Генпрокуратура требует конфискации незаконного имущества у бывшего мэра Масиса
|Преступность в Армении выросла почти на четверть
|СНБ РА: на участке Тех-Корнидзор проведены работы по корректировке границы
|Мнение: Власти РА на международной арене четко не артикулируют свою позицию по МУС, а это создает благодатную почву для различного рода спекуляций
|МО Арцаха: ВС Азербайджана открыли огонь по гражданским лицам
|Солдат-срочник ВС РА погиб в результате перестрелки на юго-восточном участке границы
|Кратчайшая дорога в твой новый дом. IDBank на выставке Toon Expo 2023
|Зам главы МИД РФ обсудил с посолом Азербайджана перспективы нормализации армяно- азербайджанских отношений
|По версии Global Finance Америабанк признан Лучшим Банком Армении в 2023 году
|Лоран Вокье: Мы очень хорошо понимаем ключевое значение Сюника для Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Экс-министр обороны РА: погранвойска не могут обеспечить должную защиту границ Армении
|Доклад Клингендаль: В краткосрочной перспективе у ЕС мало возможностей заменить Россию в качестве игрока в области безопасности и экономики в Армении
|Лоран Вокье: То, что сегодня происходит вокруг Арцаха и Армении ненормально, а реакция международного сообщества несоразмерна
|Инцидент в парламенте Армении - попытка правящей силы отвлечь внимание от плачевной ситуации в Сюникской области?
|Куня-Ургенч – сердце Хорезма
|Шувалов: ОДКБ находится в постоянной готовности направить миссию на армяно- азербайджанскую границу
|Апелляционный суд отклонил ходатайство об освобождении владельца сети супермаркетов <Нор Зовк>
|Азербайджанские войска пересекли границу Армении и появились в общине Тех - СМИ
|ОДКБ: Обстановка на армяно-азербайджанской границе и в Нагорном Карабахе чревата серьезной дестабилизацией
|Посол США в Армении: Наши общие демократические ценности являются основой для двустороннего партнерства
|Национальная платформа Армении обеспокоена кандидатурой Омбудсмена Армении, выдвинутой властями страны
|Депутат НС Армении указывает на опасный характер заявления СНБ РА
|Известно имя нового посла Ирана в Армении
|В большинстве регионах Армении ожидаются осадки, в горных районах - в виде снега
|Глава МИД Армении рассказал президенту Мальты об усилиях по установлению мира на Южном Кавказе и деструктивной позиции Азербайджана
|Начальник управления Европы МИД Армении в Брюсселе принял участие во встрече старший чиновников стран Восточного партнерства
|МЧС Армении представило сводку о ситуации на дорогах
|СНБ Армении сообщает о продвижении ВС Азербайджана в пяти точках
|РФ, Армения и Азербайджан не обсуждали вопрос создания КПП в Лачинском коридоре - МИД РФ
|<Наше правительство обеспечивает все механизмы для развития свободной прессы> - Пашинян
|В Брюсселе не заинтересованы в налаживании доверия и сближения позиций между Баку и Ереваном: Захарова о заявлении Риттера
|Захарова прокомментировала намерение Еревана ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда
|Главы МИД Армении и Мальты заявили о необходимости направления международной миссии по сбору фактов в Лачинский коридор и Нагорный Карабах
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Багратян: На предстоящих выборах мэра столицы власти будут бороться за Иреван, а оппозиция - за Ереван
|Лилит Тутхалян привлекла внимание Совета по правам человека к модели расовой ненависти, разжигаемой властями Азербайджана против армянского народа
|Читать больше
АрмИнфо.Депутат парламентской фракции <Армения> Мгер Саакян, задержанный за нанесение удара депутату правящей фракции <Гражданский договор> Владимиру Варданяну, 3 апреля был освобожден из изолятора временного содержания.
Как заявил журналистам Саакян, во время рабочего обсуждения Владимир Варданян несколько раз проявлял агрессивное поведение. После очередного проявления агрессии, по его словам, он попытался его упрекнуть, требуя, чтобы Варданян уважительно относился к оппозиционным депутатам, от чего последний еще больше воодушевился, заявив, что может кричать на кого ему вздумается. <Учитывая поведение провластных депутатов, того же Варданяна, я прибегнул к необходимой самообороне и один раз ударил его>, - заявил депутат Саакян.
Депутат утверждает, что ударил его рукой, из-за чего сломал руку.
Напомним, что 31 марта в парламенте Армении произошла потасовка между депутатом от оппозиционного блока "Армения" Мгером Саакяном и членом фракции "Гражданский договор" Владимиром Варданяном. Оппозиционный депутат был задержан, а представитель правящей силы госпитализирован. Согласно, предварительной версии именно представитель правящей силы спровоцировал потасовку. Однако обвинение Саакяну ему не было предъявлено, поскольку для этого требуется согласие Национального собрания.
|ООО "Алекс Текстиль" обвиняется в неуплате налогов на сумму более 1 млрд 144 млн драмов
|Колокольцев: Любые попытки недружественных стpан поссорить Россию и Армению останутся безрезультатными
|Азербайджан и Иран обменялись нотами протеста
|Ален Симонян: "Армения придает большую важность парламентскому сотрудничеству с Хорватией"
|Замглавы МИД Армении обсудил с польскими депутатами кризис вокруг Арцаха
|Замглавы МИД Армении рассказал шведским депутатам о торпедировании Азербайджаном армянских усилий по установлению мира на Южном Кавказе
|Ален Симонян: Мы ожидаем от наших партнеров осуждения незаконных и бесчеловечных действий Азербайджана, вплоть до применения санкций
|Ряд армянских НПО обратилось к Уполномоченному ООН по правам человека с просьбой направить наблюдательную миссию в Нагорный Карабах и Армению
|Военнослужащим в Армении запретят использовать смартфоны и участвовать в митингах
|Глава МИД Армении рассказал румынскому коллеге об онтологических вызовах, стоящих перед РА и народом Нагорного Карабаха
|Оппозиционный депутат, ударивший парламентария от правящей фракции, освобожден из изолятора временного содержания
|ВТБ (Армения) снизил комиссию за переводы из России по номеру телефона
|В Бухаресте подписан план действий между внешнеполитическими ведомствами Армении и Румынии на 2023-24 гг
|В Степанакерте в рамках международной акции "Сад Памяти" будет заложена "Аллея 106 Героев-армян CCCР в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
|Джейхун Байрамов и Дирк Шубель обсудили текущую ситуацию в регионе
|Сергей Маркедонов проанализировал политику стран в Евразийском треугольнике
|Британский археолог Тим Уильямс рассказал о значении Древнего Мерва для Великого Шелкового Пути
|В Армении разразился очередной скандал - спикер парламента РА плюнул в лицо гражданину
|В центре Израиля открылся парк имени Шарля Азнавура
|Шведские парламентарии посетили мемориальный комплекс "Цицернакаберд" и военный пантеон "Ереаблур"
|Польский депутат в Цицернакаберде: Польша осуждает произошедшее с армянским народом - это должно стать уроком для всех нас
|Степанакерт: Апрельская агрессия разоблачила далеко идущие цели Азербайджана по срыву мирного процесса и силовому урегулированию карабахского конфликта
|Виталий Ерзиков: «Надо все время расширять границы»
|Генпрокуратура требует конфискации незаконного имущества у бывшего мэра Масиса
|Преступность в Армении выросла почти на четверть
|СНБ РА: на участке Тех-Корнидзор проведены работы по корректировке границы
|Мнение: Власти РА на международной арене четко не артикулируют свою позицию по МУС, а это создает благодатную почву для различного рода спекуляций
|МО Арцаха: ВС Азербайджана открыли огонь по гражданским лицам
|Солдат-срочник ВС РА погиб в результате перестрелки на юго-восточном участке границы
|Кратчайшая дорога в твой новый дом. IDBank на выставке Toon Expo 2023
|Зам главы МИД РФ обсудил с посолом Азербайджана перспективы нормализации армяно- азербайджанских отношений
|По версии Global Finance Америабанк признан Лучшим Банком Армении в 2023 году
|Лоран Вокье: Мы очень хорошо понимаем ключевое значение Сюника для Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Экс-министр обороны РА: погранвойска не могут обеспечить должную защиту границ Армении
|Доклад Клингендаль: В краткосрочной перспективе у ЕС мало возможностей заменить Россию в качестве игрока в области безопасности и экономики в Армении
|Лоран Вокье: То, что сегодня происходит вокруг Арцаха и Армении ненормально, а реакция международного сообщества несоразмерна
|Инцидент в парламенте Армении - попытка правящей силы отвлечь внимание от плачевной ситуации в Сюникской области?
|Куня-Ургенч – сердце Хорезма
|Шувалов: ОДКБ находится в постоянной готовности направить миссию на армяно- азербайджанскую границу
|Апелляционный суд отклонил ходатайство об освобождении владельца сети супермаркетов <Нор Зовк>
|Азербайджанские войска пересекли границу Армении и появились в общине Тех - СМИ
|ОДКБ: Обстановка на армяно-азербайджанской границе и в Нагорном Карабахе чревата серьезной дестабилизацией
|Посол США в Армении: Наши общие демократические ценности являются основой для двустороннего партнерства
|Национальная платформа Армении обеспокоена кандидатурой Омбудсмена Армении, выдвинутой властями страны
|Депутат НС Армении указывает на опасный характер заявления СНБ РА
|Известно имя нового посла Ирана в Армении
|В большинстве регионах Армении ожидаются осадки, в горных районах - в виде снега
|Глава МИД Армении рассказал президенту Мальты об усилиях по установлению мира на Южном Кавказе и деструктивной позиции Азербайджана
|Начальник управления Европы МИД Армении в Брюсселе принял участие во встрече старший чиновников стран Восточного партнерства
|МЧС Армении представило сводку о ситуации на дорогах
|СНБ Армении сообщает о продвижении ВС Азербайджана в пяти точках
|РФ, Армения и Азербайджан не обсуждали вопрос создания КПП в Лачинском коридоре - МИД РФ
|<Наше правительство обеспечивает все механизмы для развития свободной прессы> - Пашинян
|В Брюсселе не заинтересованы в налаживании доверия и сближения позиций между Баку и Ереваном: Захарова о заявлении Риттера
|Захарова прокомментировала намерение Еревана ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда
|Главы МИД Армении и Мальты заявили о необходимости направления международной миссии по сбору фактов в Лачинский коридор и Нагорный Карабах
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Багратян: На предстоящих выборах мэра столицы власти будут бороться за Иреван, а оппозиция - за Ереван
|Лилит Тутхалян привлекла внимание Совета по правам человека к модели расовой ненависти, разжигаемой властями Азербайджана против армянского народа
|Читать больше
|Арутюн Мангоян: Системе здравоохранения Армении нужны правила, и по ним надо работать и развиваться!
|Российский эксперт: Уход миротворцев из Арцаха автоматически приведет к выводу базы РФ из Гюмри и реальной переориентации Еревана на Запад
|Эксперт: Для Армении важно создание предпосылок для диверсификации внешнеполитического курса
|Складной зонтик ОДКБ или кому на Кавказе жить хорошо
|Тини Кокс Азербайджану и Армении: у вас нет права начинать новую войну!
|Читать больше
|Соединенные Штаты еще раз подтверждают поддержку устойчивому миру между Азербайджаном и Арменией
|Мнение: Гнусной целью врага является не только Арцах, Сюник или Гегаркуник, но и практически вся Армения
|Глава МИД: Мы не ведем переговоры на предмет установки азербайджанского КПП в Лачинском коридоре
|Бакинский лизоблюд Коротченков бабачит и тычет как ментор – Константин Затулин
|Адам Шифф: США должны осудить нападения Азербайджана на Арцах и привлечь режим Алиева к ответственности
|Алиев и Боно обменялись мнениями о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и переговорном процессе по мирному договору
|Рубен Варданян: руководство Азербайджана в ежедневном режиме доказывает, что его цель - убрать нас отсюда, лишить нас своей Родины
|Не могу сказать, что сегодня мы уже гарантировали безопасность нашей страны - Пашинян
|Эксперт: Для Армении важно создание предпосылок для диверсификации внешнеполитического курса
|Армении и армянскому народу необходим мир, и ничего кроме мира - депутат от партии власти
|Если не сейчас, то когда мне действовать? - Рубен Варданян в интервью Le Spectacle du monde
|Страсти вокруг фигуры Рубена Варданянa накаляются
|В Армении станут уголовно наказуемыми призывы и действия, направленные против суверенитета государства
|Вашингтон и Париж потребовали разблокировать Бердзорский коридор
|Открытие границы между Турцией и Арменией возможно только с учетом интересов Азербайджана - турецкий министр