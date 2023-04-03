Понедельник, 3 Апреля 2023 15:23

АрмИнфо.Депутат парламентской фракции <Армения> Мгер Саакян, задержанный за нанесение удара депутату правящей фракции <Гражданский договор> Владимиру Варданяну, 3 апреля был освобожден из изолятора временного содержания.

Как заявил журналистам Саакян, во время рабочего обсуждения Владимир Варданян несколько раз проявлял агрессивное поведение. После очередного проявления агрессии, по его словам, он попытался его упрекнуть, требуя, чтобы Варданян уважительно относился к оппозиционным депутатам, от чего последний еще больше воодушевился, заявив, что может кричать на кого ему вздумается. <Учитывая поведение провластных депутатов, того же Варданяна, я прибегнул к необходимой самообороне и один раз ударил его>, - заявил депутат Саакян.

Депутат утверждает, что ударил его рукой, из-за чего сломал руку.

Напомним, что 31 марта в парламенте Армении произошла потасовка между депутатом от оппозиционного блока "Армения" Мгером Саакяном и членом фракции "Гражданский договор" Владимиром Варданяном. Оппозиционный депутат был задержан, а представитель правящей силы госпитализирован. Согласно, предварительной версии именно представитель правящей силы спровоцировал потасовку. Однако обвинение Саакяну ему не было предъявлено, поскольку для этого требуется согласие Национального собрания.