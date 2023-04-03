Понедельник, 3 Апреля 2023 15:20

АрмИнфо.Клиенты ВТБ (Армения) теперь могут получать переводы из России по номеру телефона со сниженной вдвое комиссией - 0,5% от суммы транзакции.

Переводы по номеру телефона доступны из России в Армению. Для их совершения российскому пользователю необходимо зайти в раздел «Платежи» ВТБ Онлайн и выбрать операцию «В другие страны». Далее – указать страну «Армения» и «По номеру телефона», а затем выбрать номер телефона получателя из списка контактов, указать сумму и подтвердить перевод. Перед подтверждением операции отправитель видит сумму к зачислению в драмах РА, а также размер взимаемой комиссии. Деньги на счет поступают моментально.

«ВТБ (Армения) является одним из лидеров трансграничных операций с Россией. По итогам прошлого года доля банка на рынке республики по числу переводов российским пользователям составила 17% и 10% - доля переводов из России. В прошлом году ВТБ (Армения) стал первым банком-партнером, где ВТБ запустил переводы из России в Армению по номеру телефона. За полгода число переводов из России по номеру телефона превысило 40 тыс., а общий объем переводов достиг более 2 млрд драмов», – прокомментировал и.о. заместителя генерального директора – председателя директората ВТБ (Армения) Тарас Кладченко.

В ВТБ максимальная сумма перевода из России в Армению по номеру телефона составляет 50 тысяч рублей в день, в месяц – до 300 тысяч рублей.



Подробную информацию по сервису можно получить на официальном сайте ВТБ (Армения), в отделениях банка или позвонив в контактный центр по номеру 8787.