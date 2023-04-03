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АрмИнфо.Клиенты ВТБ (Армения) теперь могут получать переводы из России по номеру телефона со сниженной вдвое комиссией - 0,5% от суммы транзакции.
Переводы по номеру телефона доступны из России в Армению. Для их совершения российскому пользователю необходимо зайти в раздел «Платежи» ВТБ Онлайн и выбрать операцию «В другие страны». Далее – указать страну «Армения» и «По номеру телефона», а затем выбрать номер телефона получателя из списка контактов, указать сумму и подтвердить перевод. Перед подтверждением операции отправитель видит сумму к зачислению в драмах РА, а также размер взимаемой комиссии. Деньги на счет поступают моментально.
«ВТБ (Армения) является одним из лидеров трансграничных операций с Россией. По итогам прошлого года доля банка на рынке республики по числу переводов российским пользователям составила 17% и 10% - доля переводов из России. В прошлом году ВТБ (Армения) стал первым банком-партнером, где ВТБ запустил переводы из России в Армению по номеру телефона. За полгода число переводов из России по номеру телефона превысило 40 тыс., а общий объем переводов достиг более 2 млрд драмов», – прокомментировал и.о. заместителя генерального директора – председателя директората ВТБ (Армения) Тарас Кладченко.
В ВТБ максимальная сумма перевода из России в Армению по номеру телефона составляет 50 тысяч рублей в день, в месяц – до 300 тысяч рублей.
Подробную информацию по сервису можно получить на официальном сайте ВТБ (Армения), в отделениях банка или позвонив в контактный центр по номеру 8787.
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|Замглавы МИД Армении обсудил с польскими депутатами кризис вокруг Арцаха
|Замглавы МИД Армении рассказал шведским депутатам о торпедировании Азербайджаном армянских усилий по установлению мира на Южном Кавказе
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|Военнослужащим в Армении запретят использовать смартфоны и участвовать в митингах
|Глава МИД Армении рассказал румынскому коллеге об онтологических вызовах, стоящих перед РА и народом Нагорного Карабаха
|Оппозиционный депутат, ударивший парламентария от правящей фракции, освобожден из изолятора временного содержания
|ВТБ (Армения) снизил комиссию за переводы из России по номеру телефона
|В Бухаресте подписан план действий между внешнеполитическими ведомствами Армении и Румынии на 2023-24 гг
|В Степанакерте в рамках международной акции "Сад Памяти" будет заложена "Аллея 106 Героев-армян CCCР в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
|Джейхун Байрамов и Дирк Шубель обсудили текущую ситуацию в регионе
|Сергей Маркедонов проанализировал политику стран в Евразийском треугольнике
|Британский археолог Тим Уильямс рассказал о значении Древнего Мерва для Великого Шелкового Пути
|В Армении разразился очередной скандал - спикер парламента РА плюнул в лицо гражданину
|В центре Израиля открылся парк имени Шарля Азнавура
|Шведские парламентарии посетили мемориальный комплекс "Цицернакаберд" и военный пантеон "Ереаблур"
|Польский депутат в Цицернакаберде: Польша осуждает произошедшее с армянским народом - это должно стать уроком для всех нас
|Степанакерт: Апрельская агрессия разоблачила далеко идущие цели Азербайджана по срыву мирного процесса и силовому урегулированию карабахского конфликта
|Виталий Ерзиков: «Надо все время расширять границы»
|Генпрокуратура требует конфискации незаконного имущества у бывшего мэра Масиса
|Преступность в Армении выросла почти на четверть
|СНБ РА: на участке Тех-Корнидзор проведены работы по корректировке границы
|Мнение: Власти РА на международной арене четко не артикулируют свою позицию по МУС, а это создает благодатную почву для различного рода спекуляций
|МО Арцаха: ВС Азербайджана открыли огонь по гражданским лицам
|Солдат-срочник ВС РА погиб в результате перестрелки на юго-восточном участке границы
|Кратчайшая дорога в твой новый дом. IDBank на выставке Toon Expo 2023
|Зам главы МИД РФ обсудил с посолом Азербайджана перспективы нормализации армяно- азербайджанских отношений
|По версии Global Finance Америабанк признан Лучшим Банком Армении в 2023 году
|Лоран Вокье: Мы очень хорошо понимаем ключевое значение Сюника для Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Экс-министр обороны РА: погранвойска не могут обеспечить должную защиту границ Армении
|Доклад Клингендаль: В краткосрочной перспективе у ЕС мало возможностей заменить Россию в качестве игрока в области безопасности и экономики в Армении
|Лоран Вокье: То, что сегодня происходит вокруг Арцаха и Армении ненормально, а реакция международного сообщества несоразмерна
|Инцидент в парламенте Армении - попытка правящей силы отвлечь внимание от плачевной ситуации в Сюникской области?
|Куня-Ургенч – сердце Хорезма
|Шувалов: ОДКБ находится в постоянной готовности направить миссию на армяно- азербайджанскую границу
|Апелляционный суд отклонил ходатайство об освобождении владельца сети супермаркетов <Нор Зовк>
|Азербайджанские войска пересекли границу Армении и появились в общине Тех - СМИ
|ОДКБ: Обстановка на армяно-азербайджанской границе и в Нагорном Карабахе чревата серьезной дестабилизацией
|Посол США в Армении: Наши общие демократические ценности являются основой для двустороннего партнерства
|Национальная платформа Армении обеспокоена кандидатурой Омбудсмена Армении, выдвинутой властями страны
|Депутат НС Армении указывает на опасный характер заявления СНБ РА
|Известно имя нового посла Ирана в Армении
|В большинстве регионах Армении ожидаются осадки, в горных районах - в виде снега
|Глава МИД Армении рассказал президенту Мальты об усилиях по установлению мира на Южном Кавказе и деструктивной позиции Азербайджана
|Начальник управления Европы МИД Армении в Брюсселе принял участие во встрече старший чиновников стран Восточного партнерства
|МЧС Армении представило сводку о ситуации на дорогах
|СНБ Армении сообщает о продвижении ВС Азербайджана в пяти точках
|РФ, Армения и Азербайджан не обсуждали вопрос создания КПП в Лачинском коридоре - МИД РФ
|<Наше правительство обеспечивает все механизмы для развития свободной прессы> - Пашинян
|В Брюсселе не заинтересованы в налаживании доверия и сближения позиций между Баку и Ереваном: Захарова о заявлении Риттера
|Захарова прокомментировала намерение Еревана ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда
|Главы МИД Армении и Мальты заявили о необходимости направления международной миссии по сбору фактов в Лачинский коридор и Нагорный Карабах
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Багратян: На предстоящих выборах мэра столицы власти будут бороться за Иреван, а оппозиция - за Ереван
|Лилит Тутхалян привлекла внимание Совета по правам человека к модели расовой ненависти, разжигаемой властями Азербайджана против армянского народа
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