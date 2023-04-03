Понедельник, 3 Апреля 2023 15:15

АрмИнфо.В Бухаресте подписан план действий между внешнеполитическими ведомствами Армении и Румынии на 2023-24 гг. Как сообщает пресс-служба МИД РА, документ был подписан после переговоров в узком и расширенном составе с участием делегаций министров иностранных дел Армении и Румынии Арарата Мирзоян и Богдана Ауреску.

В присутствии министров также состоялось гашение армяно-румынской совместной марки, посвященной известному армянскому врачу из Румынии Ане Аслан. Затем министры выступили с заявлением для прессы.

Как рассказал армянский министр на пресс-сконференции, встреча предоставила возможность обсудить широкий спектр вопросов армяно-румынской повестки сотрудничества.

"Продолжая путь, который прошли наши страны с момента обретения независимости, мы выразили четкую готовность к дальнейшему укреплению двусторонней повестки дня. Этой цели, безусловно, послужат дальнейшее расширение договорно-правовой базы, проведение на постоянной основе политических консультаций, а также углубление сотрудничества в культурной и научно-образовательной сферах. Мы выразили готовность предпринять шаги для реализации всего потенциала экономических отношений и деловых связей", - сказал глава МИД РА, который также указа на важную роль армянской общины Румынии в укреплении двусторонних связей.

В этом ключе он выразить признательность румынским властям за бережное отношение к армянской общине и ее культурному и религиозному наследию.

Касаясь партнерству Армения-ЕС, Мирзоян отметил, что на повестке переговоров был ряд тем расширяющегося сотрудничества, в том числе диалог по вопросам политики и безопасности Армения-ЕС, а также эффективная реализация Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. "Мы также обменялись мнениями о нашем взаимодействии в рамках Восточного партнерства и Европейского политического сообщества", - сказал армянский министр.

Вместе с тем Мирзоян подчеркнул, что направление наблюдателей ЕС на армянскую сторону армяно-азербайджанской международной границы сразу же после агрессии Азербайджана против Армении в сентябре 2022 года и последующее развертывание долгосрочной миссии гражданских наблюдателей ЕС является важным вовлечением ЕС в регион Юного Кавказа. "Я хотел бы отметить, что мы ценим ценный вклад Румынии в соответствующие дискуссии ЕС", - сказал глава МИД Армении.

В заключение он пригласил своего румынского коллегу с ответным визитом в Ереван.