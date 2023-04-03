Понедельник, 3 Апреля 2023 15:14

АрмИнфо. В Степанакерте 5 апреля в рамках международной акции "Сад Памяти" будет заложена "Аллея 106 Героев-армян Советского Союза в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", в ходе которой будет высажено 106 саженцев берёзы.

Как сообщает пресс-служба русской общины НКР, организаторами мероприятия выступают: Военно - патриотическое молодёжное движение имени маршала Баграмяна и историко - патриотический проект "Герои Победы".

Более 600 тысяч армян приняли участие в Великой Отечественной войне. Из них более двухсот тысяч не вернулись с фронта.

За подвиги в ходе войны 106 военнослужащих - армян удостоились звания Героя Советского Союза. Маршал Баграмян и легендарный летчик гвардии подполковник Нельсон Степанян были дважды награждены золотой звездой Героя.

Армянский народ дал Советскому Союзу четырёх маршалов, одного адмирала и 10 вице- адмиралов Победы. 148 армян стали генералами, 26 полными кавалерами ордена Славы всех трех степеней.