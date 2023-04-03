Понедельник, 3 Апреля 2023 15:13

АрмИнфо.Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и специальный представитель Европейской службы внешних связей по вопросам Восточного партнерства Дирк Шубель в ходе встречи 3 апреля обсудили повестку сотрудничества Азербайджан-ЕС и текущую ситуацию в регионе.

Как сообщает МИД АР, говоря о наличии эффективной повестки сотрудничества между Азербайджаном и ЕС в различных сферах, Байрамов выразил уверенность, что обсуждаемый в настоящее время в этой связи проект нового всеобъемлющего соглашения будет способствовать дальнейшему развитию отношений.

Коснувшись Меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и ЕС о стратегическом партнерстве в сфере энергетики, подписанного 18 июля 2022 года, министр отметил, что указанный документ важен с точки зрения совместной деятельности в сфере энергетической безопасности. Кроме того, была подчеркнута важность соглашения по черноморскому электрокабелю с точки зрения развития альтернативных энергоресурсов и их экспорта в Европу.

Байрамов детально коснулся текущей ситуации в регионе, о работе, проделанной в направлении открытия коммуникаций в регионе, в том числе об усилиях, предпринятых для нормализации отношений с Арменией и продвижении мирной повестки дня.

Затем, Байрамов по традиции приписал азербайджанские провокационные действия Армении, и добавил, что "повышение интенсивности провокаций, совершаемых Арменией в последнее время, совпало с пребыванием в Армении миссии ЕС, и подчеркнул недопустимость злоупотребления этой миссией в качестве предлога для подрыва процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией".