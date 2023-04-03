Понедельник, 3 Апреля 2023 11:40

АрмИнфо.С конца XIX столетия Древний Мерв и его окрестности стали объектом пристального интереса для знаменитых археологов. Большой вклад в изучение и популяризацию в мире памятников Мерва внесли ученые из Соединенного Королевства.

Так, в 1999 году в столице Великобритании Королевским обществом древностей была издана фундаментальная монография «Памятники Мерва: Традиционные сооружения Каракумов», подводящая итоги работы крупной экспедиции, которую возглавляла историк и археолог, профессор Джорджина Херрманн. На презентации книги профессор Херрманн рассказала, что одним из первых свои отзывы о монографии оставил принц Уэльский Чарльз – старший сын королевы Великобритании Елизаветы II, давно проявляющий интерес к Мерву и его историческим памятникам.

В том же году заповедник «Древний Мерв» первым из уникальных историко-культурных памятников Туркменистана был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В 2001 году исследовательские и консервационные работы на городищах Древнего Мерва были продолжены в рамках нового проекта «Ancient Merv Project», организованного в результате сотрудничества между Министерством культуры Туркменистана, Государственным парком «Древний Мерв» и Институтом археологии Университетского колледжа Лондона. Возглавлявший проект на протяжении двух десятков лет британский ученый Тим Уильямс, удостоенный за свою работу в начале текущего года Королевским азиатским обществом Великобритании и Ирландии медали сэра Ричарда Бертона, в своих интервью журналу «Всемирная археология» много раз говорил о цивилизациях Древнего Мерва. По словам ученого, «город, благодаря своему первостепенному положению на Великом Шелковом пути, был одним из величайших городов мира. Здесь хранятся следы многих великих цивилизаций – Ахеменидов, Селевкидов, парфян, Сасанидов, а также мусульманской империи Сельджуков».

Археолог уверен, что Шелковый путь стал самым важным доказательством взаимовыгодного сотрудничества между Востоком и Западом. Маршрут послужил не только для обмена предметами и товарами, но и стал самым эффективным каналом распространения научных и технологических достижений. Благодаря Великому Шелковому пути европейцы открыли для себя секреты производства бумаги и книгопечатания, пороха и фарфора.

Роман Тепляков