Понедельник, 3 Апреля 2023 11:38

АрмИнфо.В Армении разразился очередной скандал - спикер парламента РА Ален Симонян плюнул в лицо гражданину.

Так, 2 апреля утром, в центре Еревана произошел нелицеприятный эпизод. В частности, как стало уже известно позднее, утром, когда Симонян в сопровождении охраны прогуливался по Каскаду, один из граждан выкрикнул ему в след "предатель". Как выяснилось, выкрикнувший эти слова был репатриант Карен Мкртчян.

Как рассказал в ходе прямого эфира около полицейского участка, куда подвергли приводу гражданина Мкртчяна, оппозиционные депутаты Айк Мамиджанян, эти слова вызвали гнев Симонянa. Он приказал охранникам поймать Мкртчяна.

"Охранники поймали Мкртчяна за руки и подвели к Симоняну, после чего, спикер парламента обругал гражданина и плюнул ему в глаз. Затем, к месту инцидента приехала полицейская бригада, которая задержала Карена Мкртчяна", - сообщил Мамиджанян.

Сам спикер парламента Армении не отрицает, что инцидент произошел. Более того, он пообещал, что все, кто посмеет оскорбить демократическую власть, будут привлечены к правовой ответственности.

Данные действия спикера парламента вызвали широкий общественный резонанс. Граждане раскритиковали Симоняна за подобное поведение, "которое не достойно лица, наделенного властью", тем более в демократической Армении.

Добавим также, что летом прошлого года, подобным нелицеприятным поведением отличилась и мать спикера парламента РА. Тогда, в сети появилось видео, в котором были запечатлены кадры, как мать Алена Симоняна несколько раз плюнула в сторону участников оппозиционного марша с балкона и показала средний палец. Сам спикер парламента не отрицал, что на видео его мама, а лишь попытался оправдать ее поведение.