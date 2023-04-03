Понедельник, 3 Апреля 2023 11:35

АрмИнфо. Делегация шведский парламентариев посетила мемориальный комплекс жертв Геноцида армян "Цицернакаберд" и военный пантеон "Ереаблур".

Как сообщает пресс-служба парламента РА, 1 апреля, делегация во главе с главой группы дружбы Швеция-Армения шведского парламента Бьёрном Сёдером посетила мемориальный комплекс "Цицернакаберд".

Гости возложили цветы к вечному огню и минутой молчания почтили память святых мучеников.

Члены дружной группы также посетили Музей-институт Геноцида, ознакомились с временными и постоянными экспозициями.

"Давайте помнить всегда и никогда не забывать. <Воспитывая подрастающее поколение, мы всегда должны помнить о том, что было в прошлом, чтобы предотвратить геноциды в будущем", - написал в книге Почетных гостей руководитель группы дружбы Швеция- Армения Бьорн Сёдер.

В составе делегации также депутат шведского парламента армянской национальности Анри Карапет, который также сделал запись в книге памяти: "Мы никогда не забудем, мы всегда должны помнить и требовать".

А уже 2 апреля члены группы дружбы Швеция-Армения шведского парламента во главе с Бьёрном Сёдером посетили военный пантеон "Ераблур". Члены делегации почтили память героев, отдавших жизнь за Родину.