Понедельник, 3 Апреля 2023 11:34

АрмИнфо."Республика Польша осуждает произошедшее с армянским народом - это должно стать уроком для всех нас", - заявил руководитель группы дружбы Польша-Армения польского парламента Радослав Фогель.

Как сообщает пресс-служба парламента РА, 2 апреля возглавляемая депутатом делегация посетила мемориальный комплекс жертв Геноцида армян "Цицернакаберд", возложила венок и цветы к Вечному огню и отдала дань уважения памяти святых мучеников.

Гости также посетили Музей-институт Геноцида, ознакомились с документами и экспонатами о злодеянии века.