Понедельник, 3 Апреля 2023 11:34

АрмИнфо.В ночь с 1-го на 2 апреля 2016 года вооруженные силы Азербайджана, грубо нарушив Соглашение о полном прекращении огня и военных действий от 1994 года, предприняли широкомасштабное наступление против Республики Арцах, задействовав весь свой наступательный арсенал, включая танки и бронетехнику, тяжелую артиллерию и боевую авиацию. Об этом говорится в заявлении МИД НКР по случаю 7-ой годовщины четырехдневной войны.

Во внешнеполитическом ведомстве НКР напомнили, что азербайджанские войска атаковали не только передовые позиции Армии обороны Республики Арцах, но и приграничные населенные пункты, причинив разрушения, убив и тяжело ранив ни в чем не повинных гражданских лиц, в том числе женщин и детей. В МИД НКР добавили, что в ходе апрельской войны вооруженные силы Азербайджана также совершили множество зверств и военных преступлений, в частности, жестокие убийства армянских военнопленных и мирных жителей, обезглавливание и глумление над телами убитых. "Те, кто совершил эти зверские преступления, впоследствии удостоились государственного поощрения со стороны высшего руководства Азербайджана, а их преступления прославлялись в азербайджанском обществе и были представлены как пример для подражания", - отметили в Степанакерте.

В тоже время в МИД НКР подчеркнули, что апрельская агрессия в очередной раз разоблачила далеко идущие цели Азербайджана по срыву мирного процесса и силовому урегулированию конфликта. Более того, продолжили в ведомстве, безнаказанность преступных действий Азербайджана и терпимость международного сообщества к невыполнению им взятых на себя обязательств, по сути, подготовили благодатную почву и создали возможность для новых провокаций и агрессии Азербайджана против Арцаха.

"В результате этого, всего через четыре года, 27 сентября 2020 г., Азербайджан при активной поддержке Турции и с привлечением международных террористических группировок развязал новую широкомасштабную войну против Арцаха, оккупировав и подвергнув этническим чисткам значительную часть территории Республики Арцах. Азербайджан и сегодня, в атмосфере полной безнаказанности и безразличия, продолжает свою агрессивную и террористическую политику в отношении народа Арцаха, почти 4 месяца удерживая 120 000 жителей Арцаха в незаконной блокаде, периодически нарушая режим прекращения огня, установленный 9 ноября 2020 г. при посредничестве Российской Федерации, подвергая обстрелу как военнослужащих Армии обороны Республики Арцах, так и гражданское население, захватывая новые территории и стратегические высоты, нарушая работу инфраструктур, обеспечивающих элементарные бытовые условия народа Арцаха", - напомнили в МИД Арцаха.

Во внешнеполитическом ведомстве НКР выразили убеждение, что продолжающиеся противоправные действия Азербайджана против народа Арцаха со всей очевидностью свидетельствуют, что власти этой страны не намерены выполнять свои международные обязательства и проводят последовательную политику деарменизации и оккупации Арцаха.

"Еще раз призываем международное сообщество, и в первую очередь - Совет Безопасности ООН, предпринять незамедлительные и действенные шаги для предотвращения проводимой Азербайджаном в отношении народа Арцаха политики этнических чисток и геноцида и, до достижения всеобъемлющего урегулирования конфликта, внедрить механизмы и гарантии, обеспечивающие нормальную жизнедеятельность в Арцахе. В этом контексте подчеркиваем важность международного признания реализованного народом Арцаха права на самоопределение, что является необходимой предпосылкой для обеспечения его прав, безопасности и мирного развития", - подытожили в МИД НКР.