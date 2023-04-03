Arminfo.info




 Понедельник, 3 Апреля 2023 11:23
Алина Оганесян

Виталий Ерзиков: «Надо все время расширять границы»

Виталий Ерзиков: «Надо все время расширять границы»

АрмИнфо. Создатели самого крупного планетария в мире –«Планетарий 1» (Санкт-Петербург), который представляет собой многофункциональную площадку для проектов, концертов, выставок и образовательных мероприятий, инициировали в Армении, в культурном центре HayArt, мультимедийное шоу, посвященное одному из самых таинственных художников в мире, изменивших массовое представление об уличном искусстве - Бэнкси.

Но в чем феномен стрит-арт художника Бэнкси? В том, что его имя покрыто тайнами  и загадками? В коммерциализации уличного искусства? В том, что для многих ранее именуемый «вандализм», воспринимается сегодня, как искусство? Возможно все эти факты вместе взятые. А возможно в том, что Бэнкси позволяет смотреть и изучать свои работы, которые продаются сегодня за шестизначные суммы, широким массам. Ведь для того, чтобы увидеть произведения Бэнкси не нужно покупать билет в Лувр или еще какой-то музей в Европе. Все доступно, на улицах, фасадах зданий, на полуразрушенных зданиях в разных точках мира, где художник инкогнито побывал. Возможно, это в некотором роде это протест художника на ограниченность доступности искусства? Сложно ответить на этот вопрос, так же как и сложно определить, или узнать, кем же, на самом деле, является Бэнкси. В случае этого художника, все остается только на уровне догадок. А может именно в этом феномен Бэнкси?

Бэнкси и Ереван

В Армении, как оказалось, о Бэнкси слышали немногие. Как делиться в беседе с корреспондентом АрмИнфо Виталий Ерзиков – продюсер Люмьер Холл Ереван, технический директор Noe group, который уже более года живет в Армении, в бытовом общении со своими здешними друзьями, партнерами, знакомыми выяснил, что здесь мало кто знаком с искусством протеста Бэнкси, да и никогда не слышал о таком имени.

«Тогда мы поняли для себя, что решение показать в Ереване мультимедийную выставку работ Бэнкси, оказалось верным», - отметил Ерзиков. Невзирая на сомнения, касаемо востребованности данной экспозиции в армянской столице, команда пошла на риск, руководствуясь своим основным принципом в работе. «Так как основанная наша цель - это социальная работа, просвещение, поэтому, все же приняли решение рассказать в Армении, кто такой Бэнкси, почему именно он, рассказать о его творчестве, стрит – арте, который не является вандализмом, а есть искусством – и дорогим искусством», - отметил Виталий Ерзиков.

Над проектом «Бэнкси в Армении», которая охватила порядка 200 произведений художника, работала большая команда. В течение получаса на глазах у посетителей выставки под соответствующее музыкальное сопровождение оживают работы Бэнкси, отмечены ключевые факты творческой биографии, которые помогают глубже познать лейтмотив художественных намерений творца. И все это происходит в выставочном павильоне пространства HayArt, где разместившись на удобных мягких сидениях, предоставляется возможность окунуться в мифический мир художника и  открыть для себя своего Бэнкси.

«Естественно, что за 30 минут, мы не можем дать все. Но для нас важно, чтобы после посещения нашей экспозиции, люди начали интересоваться, читать о Бэнкси,  изучать, находить информацию, находить именно то, что откликается у них, что им ближе», - сказал организатор выставки.

Бэнкси и Ерзиков

«Я не могу сказать, что он бунтарь. Это человек, который стирает границы. Если государство, люди ограничиваются какими-то границами, то это человек свободы, который их попросту стирает. И это у него получается.  Бэнкси не собирается положить свою жизнь на то, чтобы его картина попала в Лувр или другой знаменитый музей. Он ее принесет и сам повесит», -  делится Виталий Ерзиков.

По его словам, художник подчеркивает социальные явления, политические события своим искусством, поднимает социальные  вопросы той или  ной страны, того или иного времени. Бэнкси превратил трафаретную живопись в искусство,  хотя не он является родоначальником данного арт-направления. Но он настолько популяризовал его в Европе, Великобритании, США, что оно уже стало трендом.

«Вообще, в искусстве нельзя себя ограничивать чем-то: «мне нужны краски, мне нужна школа…». Если ты хочешь что-то творить, ты начни с того,  что у тебя есть», - заметил  Ерзиков.

Проводя параллель с художником, он подчеркнул, что также, как и Бэнкси, не придерживается каких-либо границ - ни государственных, ни людских. «Для меня самое главное, наверное, внутренние эмоциональные отношения с людьми,  странами», - подчеркнул он.

Ерзиков и Ереван

На вопрос, почему все же решил остаться жить и работать в Ереване, а не в любой другой стране, где «Планетарий 1» осуществляет проекты, Виталий Ерзиков ограничился одним словом – «люди».

«Если честно - люди. Мне повезло, меня окружают здесь лучшие люди, очень душевные. Я учусь у них,  наверное, большей доброты, отдачи себя. Мне это ценно. Это уже как второй дом», - ответил он.

- И года хватило?

-  Даже раньше (улыбается – Ред.)

«На самом деле, самое ценное, что здесь есть – это люди. Это их душевность, отзывчивость, солидарность, помощь, их глаза, которые  уже ни с чем не спутать. Находясь в любой стране мира, только по глазам уже смогу понять, что этот человек из Армении. Мне кажется, армянские глаза – это  некий генетический фонд, который нужно сберечь и внести в ЮНЕСКО. В других странах тоже хорошие люди, но еще не встречал, чтобы это было столь массово», - поделился Ерзиков.

Кто и что дальше?

В России «Планетарий 1» не ограничивается экспонированием произведений искусства, в том числе в мультмедийном формате. В Армении Ерзиков и его команда так же постепенно хотят расширить свою деятельность, реализовывая различные проекты образовательного, информационного, развлекательного характера, а также планируется открыть бесплатную библиотеку, по аналогу действующей в Санкт-Петербурге, где будет представлена редкая литература, которую трудно найти, которая дорого стоит.

«Здесь пока мы работаем не в таком масштабе. Но уже ищем подходящую площадку, чтобы переехать и расширить деятельность», - отметил он.

В контексте мультимедийных выставок, Виталий сообщил, что после Бэнкси планируется провести выставку работ Ивана Айвазовского – российского живописца, мариниста армянского происхождения. Но команда сейчас работает над тем, чтобы использовать новые решения для этой выставки, в том числе дополненную реальность, голографию  и др.

Полезные релоканты

В беседе с корреспондентом АрмИнфо Виталий Ерзиков рассказал, что предложил столичной мэрии проект по развитию туризма и благоустройству одного из живописных мест Еревана.

Проект предусматривает строительство беговой дорожки протяженностью 5 км вдоль ущелья реки Раздан. «Это  прекрасная территория. Тенек, водичка, зимой почти нету гололеда.  То есть круглосуточная беговая дорожка, по которой могут бегать, как местные жители, так и туристы.  Мало где есть еще такие варианты. Помимо этого, 5км  - это хорошая протяженность трассы в одну сторону. Осуществив проект, тем самым, мы хотим вернуть былую славу Разданскому ущелью», - поделился он.

Ерзиков отметил, что это большой проект, в который его команда готова вкладывать со своей стороны возможные ресурсы и осуществить необходимые работы, в том числе по очистке реки, благоустройству территории. «Мы внесли идею, сотрудничаем с мэрией Еревана, Архитектурным бюро, но насколько все получится - не знаем», - подчеркнул он.

Кроме этого в планах Ерзикова, проведение в Ереване фестивалей классической музыки. «Хотим проводить открытые арт-фестивали. Популяризировать места, которые никак сегодня не функционируют, тем самым привлечь к ним возможный интерес, или дать второе дыхание», - рассказал он.

Также представитель «Планетарий 1» намерен вовлечься в работы по проведению  локальных праздников – день города, независимости и т.д.

«Мы смотрим, где можем быть полезными,  потому что у нас большой опыт за плечами, мы работали по всему миру, по Европе. Почему бы не помочь?

Рынок здесь чуть отстает, хочется дать ему ускорение, чтобы он более интенсивно шел вперед. Не говорю, что мы сейчас всех догоним, и будем круче всех. Нет, важно, чтобы мы развивались, чтобы рынок рос. Будет расти рынок -  будут новые специальности, вакансии. А это прекрасно», - резюмировал он.-

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
ООО ООО "Алекс Текстиль" обвиняется в неуплате налогов на сумму более 1 млрд 144 млн драмов
Колокольцев: Любые попытки недружественных стpан поссорить Россию и Армению останутся безрезультатнымиКолокольцев: Любые попытки недружественных стpан поссорить Россию и Армению останутся безрезультатными
Азербайджан и Иран обменялись нотами протестаАзербайджан и Иран обменялись нотами протеста
Ален Симонян: Ален Симонян: "Армения придает большую важность парламентскому сотрудничеству с Хорватией"
Замглавы МИД Армении обсудил с польскими депутатами кризис вокруг АрцахаЗамглавы МИД Армении обсудил с польскими депутатами кризис вокруг Арцаха
Замглавы МИД Армении рассказал шведским депутатам о торпедировании Азербайджаном армянских усилий по установлению мира на Южном КавказеЗамглавы МИД Армении рассказал шведским депутатам о торпедировании Азербайджаном армянских усилий по установлению мира на Южном Кавказе
Ален Симонян: Мы ожидаем от наших партнеров осуждения незаконных и бесчеловечных действий Азербайджана, вплоть до применения санкцийАлен Симонян: Мы ожидаем от наших партнеров осуждения незаконных и бесчеловечных действий Азербайджана, вплоть до применения санкций
Ряд армянских НПО обратилось к Уполномоченному ООН по правам человека с просьбой направить наблюдательную миссию в Нагорный Карабах и АрмениюРяд армянских НПО обратилось к Уполномоченному ООН по правам человека с просьбой направить наблюдательную миссию в Нагорный Карабах и Армению
Военнослужащим в Армении запретят использовать смартфоны и участвовать в митингахВоеннослужащим в Армении запретят использовать смартфоны и участвовать в митингах
Глава МИД Армении рассказал румынскому коллеге об онтологических вызовах, стоящих перед РА и народом Нагорного КарабахаГлава МИД Армении рассказал румынскому коллеге об онтологических вызовах, стоящих перед РА и народом Нагорного Карабаха
Оппозиционный депутат, ударивший парламентария от правящей фракции, освобожден из изолятора временного содержанияОппозиционный депутат, ударивший парламентария от правящей фракции, освобожден из изолятора временного содержания
ВТБ (Армения) снизил комиссию за переводы из России по номеру телефонаВТБ (Армения) снизил комиссию за переводы из России по номеру телефона
В Бухаресте подписан план действий между внешнеполитическими ведомствами Армении и Румынии на 2023-24 ггВ Бухаресте подписан план действий между внешнеполитическими ведомствами Армении и Румынии на 2023-24 гг
В Степанакерте в рамках международной акции В Степанакерте в рамках международной акции "Сад Памяти" будет заложена "Аллея 106 Героев-армян CCCР в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
Джейхун Байрамов и Дирк Шубель обсудили текущую ситуацию в регионеДжейхун Байрамов и Дирк Шубель обсудили текущую ситуацию в регионе
Сергей Маркедонов проанализировал политику стран в Евразийском треугольникеСергей Маркедонов проанализировал политику стран в Евразийском треугольнике
Британский археолог Тим Уильямс рассказал о значении Древнего Мерва для Великого Шелкового ПутиБританский археолог Тим Уильямс рассказал о значении Древнего Мерва для Великого Шелкового Пути
В Армении разразился очередной скандал - спикер парламента РА плюнул в лицо гражданинуВ Армении разразился очередной скандал - спикер парламента РА плюнул в лицо гражданину
В центре Израиля открылся парк имени Шарля АзнавураВ центре Израиля открылся парк имени Шарля Азнавура
Шведские парламентарии посетили мемориальный комплекс Шведские парламентарии посетили мемориальный комплекс "Цицернакаберд" и военный пантеон "Ереаблур"
Польский депутат в Цицернакаберде: Польша осуждает произошедшее с армянским народом - это должно стать уроком для всех насПольский депутат в Цицернакаберде: Польша осуждает произошедшее с армянским народом - это должно стать уроком для всех нас
Степанакерт: Апрельская агрессия разоблачила далеко идущие цели Азербайджана по срыву мирного процесса и силовому урегулированию карабахского конфликтаСтепанакерт: Апрельская агрессия разоблачила далеко идущие цели Азербайджана по срыву мирного процесса и силовому урегулированию карабахского конфликта
Виталий Ерзиков: «Надо все время расширять границы»Виталий Ерзиков: «Надо все время расширять границы»
Генпрокуратура требует конфискации незаконного имущества у бывшего мэра МасисаГенпрокуратура требует конфискации незаконного имущества у бывшего мэра Масиса
Преступность в Армении выросла почти на четвертьПреступность в Армении выросла почти на четверть
СНБ РА: на участке Тех-Корнидзор проведены работы по корректировке границыСНБ РА: на участке Тех-Корнидзор проведены работы по корректировке границы
Мнение: Власти РА на международной арене четко не артикулируют свою позицию по МУС, а это создает благодатную почву для различного рода спекуляцийМнение: Власти РА на международной арене четко не артикулируют свою позицию по МУС, а это создает благодатную почву для различного рода спекуляций
МО Арцаха: ВС Азербайджана открыли огонь по гражданским лицамМО Арцаха: ВС Азербайджана открыли огонь по гражданским лицам
Солдат-срочник ВС РА погиб в результате перестрелки на юго-восточном участке границыСолдат-срочник ВС РА погиб в результате перестрелки на юго-восточном участке границы
Кратчайшая дорога в твой новый дом. IDBank на выставке Toon Expo 2023Кратчайшая дорога в твой новый дом. IDBank на выставке Toon Expo 2023
Зам главы МИД РФ обсудил с посолом Азербайджана перспективы нормализации армяно- азербайджанских отношенийЗам главы МИД РФ обсудил с посолом Азербайджана перспективы нормализации армяно- азербайджанских отношений
По версии Global Finance Америабанк признан Лучшим Банком Армении в 2023 годуПо версии Global Finance Америабанк признан Лучшим Банком Армении в 2023 году
Лоран Вокье: Мы очень хорошо понимаем ключевое значение Сюника для АрменииЛоран Вокье: Мы очень хорошо понимаем ключевое значение Сюника для Армении
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
Экс-министр обороны РА: погранвойска не могут обеспечить должную защиту границ АрменииЭкс-министр обороны РА: погранвойска не могут обеспечить должную защиту границ Армении
Доклад Клингендаль: В краткосрочной перспективе у ЕС мало возможностей заменить Россию в качестве игрока в области безопасности и экономики в АрменииДоклад Клингендаль: В краткосрочной перспективе у ЕС мало возможностей заменить Россию в качестве игрока в области безопасности и экономики в Армении
Лоран Вокье: То, что сегодня происходит вокруг Арцаха и Армении ненормально, а реакция международного  сообщества несоразмернаЛоран Вокье: То, что сегодня происходит вокруг Арцаха и Армении ненормально, а реакция международного  сообщества несоразмерна
Инцидент в парламенте Армении - попытка правящей силы отвлечь внимание от плачевной ситуации в Сюникской области?Инцидент в парламенте Армении - попытка правящей силы отвлечь внимание от плачевной ситуации в Сюникской области?
Куня-Ургенч – сердце ХорезмаКуня-Ургенч – сердце Хорезма
Шувалов: ОДКБ находится в постоянной готовности направить миссию на армяно- азербайджанскую границуШувалов: ОДКБ находится в постоянной готовности направить миссию на армяно- азербайджанскую границу
Апелляционный суд отклонил ходатайство об освобождении владельца сети супермаркетов <Нор Зовк>Апелляционный суд отклонил ходатайство об освобождении владельца сети супермаркетов <Нор Зовк>
Азербайджанские войска пересекли границу Армении и появились в общине Тех - СМИАзербайджанские войска пересекли границу Армении и появились в общине Тех - СМИ
ОДКБ: Обстановка на армяно-азербайджанской границе и  в Нагорном Карабахе чревата серьезной дестабилизациейОДКБ: Обстановка на армяно-азербайджанской границе и  в Нагорном Карабахе чревата серьезной дестабилизацией
Посол США в Армении: Наши общие демократические ценности являются основой для двустороннего партнерстваПосол США в Армении: Наши общие демократические ценности являются основой для двустороннего партнерства
Национальная платформа Армении обеспокоена кандидатурой Омбудсмена Армении, выдвинутой властями страныНациональная платформа Армении обеспокоена кандидатурой Омбудсмена Армении, выдвинутой властями страны
Депутат НС Армении указывает на опасный характер заявления СНБ РАДепутат НС Армении указывает на опасный характер заявления СНБ РА
Известно имя нового посла Ирана в АрменииИзвестно имя нового посла Ирана в Армении
В большинстве регионах Армении ожидаются осадки, в горных районах  - в виде снега В большинстве регионах Армении ожидаются осадки, в горных районах  - в виде снега 
Глава МИД Армении рассказал президенту Мальты об усилиях по установлению мира на Южном Кавказе и деструктивной позиции АзербайджанаГлава МИД Армении рассказал президенту Мальты об усилиях по установлению мира на Южном Кавказе и деструктивной позиции Азербайджана
Начальник управления Европы МИД Армении в Брюсселе принял участие во встрече старший чиновников стран Восточного партнерстваНачальник управления Европы МИД Армении в Брюсселе принял участие во встрече старший чиновников стран Восточного партнерства
МЧС Армении представило сводку о ситуации на дорогахМЧС Армении представило сводку о ситуации на дорогах
СНБ Армении сообщает о продвижении ВС Азербайджана в пяти точкахСНБ Армении сообщает о продвижении ВС Азербайджана в пяти точках
РФ, Армения и Азербайджан не обсуждали вопрос создания КПП в Лачинском коридоре - МИД РФРФ, Армения и Азербайджан не обсуждали вопрос создания КПП в Лачинском коридоре - МИД РФ
<Наше правительство обеспечивает все механизмы для развития свободной прессы> - Пашинян<Наше правительство обеспечивает все механизмы для развития свободной прессы> - Пашинян
В Брюсселе не заинтересованы в налаживании доверия и сближения позиций между Баку и Ереваном: Захарова о заявлении РиттераВ Брюсселе не заинтересованы в налаживании доверия и сближения позиций между Баку и Ереваном: Захарова о заявлении Риттера
Захарова прокомментировала намерение Еревана ратифицировать Римский статут Международного уголовного судаЗахарова прокомментировала намерение Еревана ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда
Главы МИД Армении и Мальты заявили о необходимости направления международной миссии по сбору фактов в Лачинский коридор и Нагорный КарабахГлавы МИД Армении и Мальты заявили о необходимости направления международной миссии по сбору фактов в Лачинский коридор и Нагорный Карабах
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
Багратян: На предстоящих выборах мэра столицы власти будут бороться за Иреван, а оппозиция - за ЕреванБагратян: На предстоящих выборах мэра столицы власти будут бороться за Иреван, а оппозиция - за Ереван
Лилит Тутхалян привлекла внимание Совета по правам человека к модели расовой ненависти, разжигаемой властями Азербайджана против армянского народаЛилит Тутхалян привлекла внимание Совета по правам человека к модели расовой ненависти, разжигаемой властями Азербайджана против армянского народа
Читать больше



Эксперты
Арутюн Мангоян: Системе здравоохранения Армении нужны правила, и по ним надо работать и развиваться!Арутюн Мангоян: Системе здравоохранения Армении нужны правила, и по ним надо работать и развиваться!
Российский эксперт: Уход миротворцев из Арцаха автоматически приведет к выводу базы РФ из Гюмри и реальной переориентации Еревана на ЗападРоссийский эксперт: Уход миротворцев из Арцаха автоматически приведет к выводу базы РФ из Гюмри и реальной переориентации Еревана на Запад
Эксперт: Для Армении важно создание предпосылок для диверсификации внешнеполитического курсаЭксперт: Для Армении важно создание предпосылок для диверсификации внешнеполитического курса
Складной зонтик ОДКБ или кому на Кавказе жить хорошоСкладной зонтик ОДКБ или кому на Кавказе жить хорошо
Тини Кокс Азербайджану и Армении: у вас нет права начинать новую войну!Тини Кокс Азербайджану и Армении: у вас нет права начинать новую войну!
Читать больше
Комментируемые
Соединенные Штаты еще раз подтверждают поддержку устойчивому миру между Азербайджаном и АрмениейСоединенные Штаты еще раз подтверждают поддержку устойчивому миру между Азербайджаном и Арменией
Мнение: Гнусной целью врага является не только Арцах, Сюник или Гегаркуник, но и практически вся АрменияМнение: Гнусной целью врага является не только Арцах, Сюник или Гегаркуник, но и практически вся Армения
Глава МИД: Мы не ведем переговоры на предмет установки азербайджанского КПП в Лачинском коридореГлава МИД: Мы не ведем переговоры на предмет установки азербайджанского КПП в Лачинском коридоре
Бакинский лизоблюд Коротченков бабачит и тычет как ментор – Константин ЗатулинБакинский лизоблюд Коротченков бабачит и тычет как ментор – Константин Затулин
Адам Шифф: США должны осудить нападения Азербайджана на Арцах и привлечь режим Алиева к ответственностиАдам Шифф: США должны осудить нападения Азербайджана на Арцах и привлечь режим Алиева к ответственности
Алиев и Боно обменялись  мнениями о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и переговорном процессе по мирному договоруАлиев и Боно обменялись  мнениями о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и переговорном процессе по мирному договору
Рубен Варданян: руководство Азербайджана в ежедневном режиме доказывает, что его цель - убрать нас отсюда, лишить нас своей РодиныРубен Варданян: руководство Азербайджана в ежедневном режиме доказывает, что его цель - убрать нас отсюда, лишить нас своей Родины
Не могу сказать, что сегодня мы уже гарантировали безопасность нашей страны - Пашинян Не могу сказать, что сегодня мы уже гарантировали безопасность нашей страны - Пашинян
Эксперт: Для Армении важно создание предпосылок для диверсификации внешнеполитического курсаЭксперт: Для Армении важно создание предпосылок для диверсификации внешнеполитического курса
Армении и армянскому народу необходим мир, и ничего кроме мира - депутат от партии властиАрмении и армянскому народу необходим мир, и ничего кроме мира - депутат от партии власти
Если не сейчас, то когда мне действовать? - Рубен Варданян в интервью Le Spectacle du mondeЕсли не сейчас, то когда мне действовать? - Рубен Варданян в интервью Le Spectacle du monde
Страсти вокруг фигуры Рубена Варданянa накаляютсяСтрасти вокруг фигуры Рубена Варданянa накаляются
В Армении станут уголовно наказуемыми призывы и действия, направленные против суверенитета государстваВ Армении станут уголовно наказуемыми призывы и действия, направленные против суверенитета государства
Вашингтон и Париж потребовали разблокировать Бердзорский коридорВашингтон и Париж потребовали разблокировать Бердзорский коридор
Открытие границы между Турцией и Арменией возможно только с учетом интересов Азербайджана - турецкий министрОткрытие границы между Турцией и Арменией возможно только с учетом интересов Азербайджана - турецкий министр