Понедельник, 3 Апреля 2023 11:23

АрмИнфо. Создатели самого крупного планетария в мире –«Планетарий 1» (Санкт-Петербург), который представляет собой многофункциональную площадку для проектов, концертов, выставок и образовательных мероприятий, инициировали в Армении, в культурном центре HayArt, мультимедийное шоу, посвященное одному из самых таинственных художников в мире, изменивших массовое представление об уличном искусстве - Бэнкси.

Но в чем феномен стрит-арт художника Бэнкси? В том, что его имя покрыто тайнами и загадками? В коммерциализации уличного искусства? В том, что для многих ранее именуемый «вандализм», воспринимается сегодня, как искусство? Возможно все эти факты вместе взятые. А возможно в том, что Бэнкси позволяет смотреть и изучать свои работы, которые продаются сегодня за шестизначные суммы, широким массам. Ведь для того, чтобы увидеть произведения Бэнкси не нужно покупать билет в Лувр или еще какой-то музей в Европе. Все доступно, на улицах, фасадах зданий, на полуразрушенных зданиях в разных точках мира, где художник инкогнито побывал. Возможно, это в некотором роде это протест художника на ограниченность доступности искусства? Сложно ответить на этот вопрос, так же как и сложно определить, или узнать, кем же, на самом деле, является Бэнкси. В случае этого художника, все остается только на уровне догадок. А может именно в этом феномен Бэнкси?

Бэнкси и Ереван

В Армении, как оказалось, о Бэнкси слышали немногие. Как делиться в беседе с корреспондентом АрмИнфо Виталий Ерзиков – продюсер Люмьер Холл Ереван, технический директор Noe group, который уже более года живет в Армении, в бытовом общении со своими здешними друзьями, партнерами, знакомыми выяснил, что здесь мало кто знаком с искусством протеста Бэнкси, да и никогда не слышал о таком имени.

«Тогда мы поняли для себя, что решение показать в Ереване мультимедийную выставку работ Бэнкси, оказалось верным», - отметил Ерзиков. Невзирая на сомнения, касаемо востребованности данной экспозиции в армянской столице, команда пошла на риск, руководствуясь своим основным принципом в работе. «Так как основанная наша цель - это социальная работа, просвещение, поэтому, все же приняли решение рассказать в Армении, кто такой Бэнкси, почему именно он, рассказать о его творчестве, стрит – арте, который не является вандализмом, а есть искусством – и дорогим искусством», - отметил Виталий Ерзиков.

Над проектом «Бэнкси в Армении», которая охватила порядка 200 произведений художника, работала большая команда. В течение получаса на глазах у посетителей выставки под соответствующее музыкальное сопровождение оживают работы Бэнкси, отмечены ключевые факты творческой биографии, которые помогают глубже познать лейтмотив художественных намерений творца. И все это происходит в выставочном павильоне пространства HayArt, где разместившись на удобных мягких сидениях, предоставляется возможность окунуться в мифический мир художника и открыть для себя своего Бэнкси.

«Естественно, что за 30 минут, мы не можем дать все. Но для нас важно, чтобы после посещения нашей экспозиции, люди начали интересоваться, читать о Бэнкси, изучать, находить информацию, находить именно то, что откликается у них, что им ближе», - сказал организатор выставки.

Бэнкси и Ерзиков

«Я не могу сказать, что он бунтарь. Это человек, который стирает границы. Если государство, люди ограничиваются какими-то границами, то это человек свободы, который их попросту стирает. И это у него получается. Бэнкси не собирается положить свою жизнь на то, чтобы его картина попала в Лувр или другой знаменитый музей. Он ее принесет и сам повесит», - делится Виталий Ерзиков.

По его словам, художник подчеркивает социальные явления, политические события своим искусством, поднимает социальные вопросы той или ной страны, того или иного времени. Бэнкси превратил трафаретную живопись в искусство, хотя не он является родоначальником данного арт-направления. Но он настолько популяризовал его в Европе, Великобритании, США, что оно уже стало трендом.

«Вообще, в искусстве нельзя себя ограничивать чем-то: «мне нужны краски, мне нужна школа…». Если ты хочешь что-то творить, ты начни с того, что у тебя есть», - заметил Ерзиков.

Проводя параллель с художником, он подчеркнул, что также, как и Бэнкси, не придерживается каких-либо границ - ни государственных, ни людских. «Для меня самое главное, наверное, внутренние эмоциональные отношения с людьми, странами», - подчеркнул он.

Ерзиков и Ереван

На вопрос, почему все же решил остаться жить и работать в Ереване, а не в любой другой стране, где «Планетарий 1» осуществляет проекты, Виталий Ерзиков ограничился одним словом – «люди».

«Если честно - люди. Мне повезло, меня окружают здесь лучшие люди, очень душевные. Я учусь у них, наверное, большей доброты, отдачи себя. Мне это ценно. Это уже как второй дом», - ответил он.

- И года хватило?

- Даже раньше (улыбается – Ред.)

«На самом деле, самое ценное, что здесь есть – это люди. Это их душевность, отзывчивость, солидарность, помощь, их глаза, которые уже ни с чем не спутать. Находясь в любой стране мира, только по глазам уже смогу понять, что этот человек из Армении. Мне кажется, армянские глаза – это некий генетический фонд, который нужно сберечь и внести в ЮНЕСКО. В других странах тоже хорошие люди, но еще не встречал, чтобы это было столь массово», - поделился Ерзиков.

Кто и что дальше?

В России «Планетарий 1» не ограничивается экспонированием произведений искусства, в том числе в мультмедийном формате. В Армении Ерзиков и его команда так же постепенно хотят расширить свою деятельность, реализовывая различные проекты образовательного, информационного, развлекательного характера, а также планируется открыть бесплатную библиотеку, по аналогу действующей в Санкт-Петербурге, где будет представлена редкая литература, которую трудно найти, которая дорого стоит.

«Здесь пока мы работаем не в таком масштабе. Но уже ищем подходящую площадку, чтобы переехать и расширить деятельность», - отметил он.

В контексте мультимедийных выставок, Виталий сообщил, что после Бэнкси планируется провести выставку работ Ивана Айвазовского – российского живописца, мариниста армянского происхождения. Но команда сейчас работает над тем, чтобы использовать новые решения для этой выставки, в том числе дополненную реальность, голографию и др.

Полезные релоканты

В беседе с корреспондентом АрмИнфо Виталий Ерзиков рассказал, что предложил столичной мэрии проект по развитию туризма и благоустройству одного из живописных мест Еревана.

Проект предусматривает строительство беговой дорожки протяженностью 5 км вдоль ущелья реки Раздан. «Это прекрасная территория. Тенек, водичка, зимой почти нету гололеда. То есть круглосуточная беговая дорожка, по которой могут бегать, как местные жители, так и туристы. Мало где есть еще такие варианты. Помимо этого, 5км - это хорошая протяженность трассы в одну сторону. Осуществив проект, тем самым, мы хотим вернуть былую славу Разданскому ущелью», - поделился он.

Ерзиков отметил, что это большой проект, в который его команда готова вкладывать со своей стороны возможные ресурсы и осуществить необходимые работы, в том числе по очистке реки, благоустройству территории. «Мы внесли идею, сотрудничаем с мэрией Еревана, Архитектурным бюро, но насколько все получится - не знаем», - подчеркнул он.

Кроме этого в планах Ерзикова, проведение в Ереване фестивалей классической музыки. «Хотим проводить открытые арт-фестивали. Популяризировать места, которые никак сегодня не функционируют, тем самым привлечь к ним возможный интерес, или дать второе дыхание», - рассказал он.

Также представитель «Планетарий 1» намерен вовлечься в работы по проведению локальных праздников – день города, независимости и т.д.

«Мы смотрим, где можем быть полезными, потому что у нас большой опыт за плечами, мы работали по всему миру, по Европе. Почему бы не помочь?

Рынок здесь чуть отстает, хочется дать ему ускорение, чтобы он более интенсивно шел вперед. Не говорю, что мы сейчас всех догоним, и будем круче всех. Нет, важно, чтобы мы развивались, чтобы рынок рос. Будет расти рынок - будут новые специальности, вакансии. А это прекрасно», - резюмировал он.-