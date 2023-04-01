Суббота, 1 Апреля 2023 13:54

АрмИнфо. К рассмотрению Антикоррупционного суда был принят еще один иск о конфискации имущества незаконного происхождения. На этот раз речь идет о конфискации незаконного имущества у бывшего мэра Масиса и связанных с ним лиц.

В частности, согласно информации надзорного органа, Управление Генеральной прокуратуры по делам о конфискации имущества незаконного происхождения обратилось в суд с ходатайством о конфискации в пользу Республики Армения у бывшего мэра Масиса С.А. и связанных с ним лиц:

15 объектов недвижимого имущества в Араратской области, а в случае невозможности - их среднюю рыночную стоимость в сумме более 288 миллионов 86 тысяч 250 драмов РА.

Рыночная стоимость доли его участия в юридическом лице, 5 движимых и 5 недвижимых объектов, оценка которых еще не проводилась;

58 миллионов 515 тысяч 628 драмов, которые в период 1998-2021 гг. не подтверждены законным доходом лица, имеют незаконное происхождение, были переданы добросовестному приобретателю или не могут быть идентифицированы и конфискованы на основании статьи 20 закон РА "О конфискации имущества незаконного происхождения.