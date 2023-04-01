Суббота, 1 Апреля 2023 13:40

АрмИнфо. В 2022 году в Армении было зарегистрировано 37 612 преступлений, 21 604 из них - в Ереване. Об этом говорится в отчете о деятельности прокуратуры за 2022 год.

Согласно отчету, по сравнению с предыдущим годом количество преступлений увеличилось на 7367, или на 24,4%. В 2022 году зафиксирован рост мелких, средних, тяжких и особо тяжких преступлений.

По сравнению с 2021 годом количество дел о преступлениях небольшой тяжести увеличилось на 2 831, или 19,3% (в 2021 году - 14 629, в 2022 году - 17 460), дел о преступлениях средней тяжести увеличилось на 2 383, или 29,8% (в 2021 году - 7 988, в 2022 году - 10 371). тяжких преступлений на 633 или 14,256% (в 2021 году - 4447-5080), дел об особо тяжких преступлениях на 530 или 151,4% (в 2021 году - 350-880).

В 2022 году было совершено 396 особо тяжких преступлений, что на 46 или 13% больше, чем годом ранее.

<Структура преступности в 2012-2022 годах показывает, что среднегодовой процентный показатель удельного веса тяжких и особо тяжких преступлений в общем количестве преступлений составил 17,2%. При этом тяжкие и особо тяжкие преступления в 2022 году составили 15,8% от общего числа преступлений. За период 2012-2022 годов более низкий показатель, чем указанный показатель, был зафиксирован только в 2017 году, 14,3%.>, - говорится в документе.