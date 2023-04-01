Суббота, 1 Апреля 2023 12:09

АрмИнфо. Представители Армении и Азербайджана провели работы по корректировке границы, сообщает Служба национальной безопасности РА.

Напомним, что 30 марта СНБ сообщила о продвижении азербайджанской стороны в пяти местах на участке дороги, соединяющей территорию РА с Лачинским коридором. В частности, согласно источнику, по обеим сторонам границы на указанном участке в последние дни марта должны были быть развернуты пограничные силы двух стран. Между тем, во время развертывания были выявлены разночтения по картам. В некоторых местах азербайджанская сторона, не дожидаясь заранее оговоренных корректировок, приступила к позиционированию и провела инженерные работы. По подсчетам армянской стороны, в пяти точках азербайджанская сторона продвинулась вперед от границы на 100-300 метров. При этом, в СНБ заявили, что <армянская сторона подходит к ситуации в логике недопущения эскалации>.

<В дополнение к сообщению, опубликованному на официальном сайте СНБ РА 30 марта с.г., СНБ РА сообщает, что на участке Тех-Корнидзор состоялось совещание с участием представителей РА и АР, и проведены работы по корректировке границы, в результате чего ситуация на данном участке значительно улучшилась.

Сообщаем, что в настоящее время работы продолжаются, о результатах общественность будет проинформирована>, - говорится в сегодняшнем сообщении СНБ.