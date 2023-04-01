Суббота, 1 Апреля 2023 11:59

АрмИнфо. Армения должна использовать все возможные межднуродно-правовые инструментарии, в том числе и Международного уголовного суда (МУС) для выхода из этой сложной ситуации, в которой она оказалась после азербайджанской агрессии в отношении Арцаха осенью 2020 года. Подобное мнение в ходе дискуссий "Фактор Гааги: юридические основания решения Армении о ратификации Римского статута и его возможные последствия", организованное платформой экспертного диалога Аналитического центра стратегических исследований и инициатив (АЦСИИ) к.юрид.н., адвокат, эксперт по международному праву Левон Геворкян.

Он напомнил, что после азербайджанской агрессии, Армения приняла решение использовать международные инструментарии для привлечения Азербайджана к ответственности за совершенные преступления. Геворкян отметил, что среди шагов армянской стороны были: представление иска в Международный суд ООН против Азербайджана с обвинением в расовой дискриминации, ряд шагов в рамках Европейского суда по правам человека и ратификация Римского статута.

"Римский статут и МУС дают возможность для возбуждения уголовного дела в отношении физического лица, причастного к совершению преступления, в том числе и верховного главнокомандующего", - отметил он.

Касаясь решения Армении ратифицировать Римский статут, на фоне решения МУС выдать орден на арест президента РФ, он выразил сожаление тем, что армянские власти на международной арене не могут четко артикулировать свою позицию, что создает благодатную почву для различного рода спекуляций. "В этой связи Армении нужно быть осторожной, чтобы вдруг не стать инструментом в руках кого-либо, в том числе и Запада, и продвигать в МУС собственную повестку и интересу. Кроме того, раздутая в СМИ проблема с этим статутом не столь велика, как ее пытаются представить. Армения может без проблем ратифицировать Римский статут и при этом не создавать себе лишних проблем, для этого нужно будет лишь подписать дополнительный протокол, где будут отмечены приоритеты двусторонних договоров, в том числе с Россией, и по части дипломатического иммунитета", - считает эксперт.

По его словам, у МУС есть политические инструменты для оказания давления на Азербайджан по части привлечения к ответственности физических лиц, обвиняемых в совершении преступлений.

Вместе с тем он констатировал, что текущие реалии не столь благоприятны для применения инструментариев международного права. Геворкян также признал, что в международной практике еще не было прецедента, когда глава государства (президент Азербайджана - ред.) публично заявлял, что не будет выполнять решение Гаагского суда по разблокированию Бердзорского коридора и ему на него плевать. "Но, это не значит, что мы должны складывать руки. Мы должны продолжить борьбу", - убежден юрист.

Еще одним полем для маневра, по его мнению, является то, что с юридической точки зрения остается открытым вопрос, где начинается Армении и заканчивается Азербайджан. "Поэтому, если Армения соберется силами и будет демонстрировать более армянскую позицию в вопросе делимитации границ, то полагаю, здесь можно чего-то добиться", - резюмировал эксперт.

В свою очередь к.юрид.н., политолог, старший преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ, эксперт Фонда Горчакова Игорь Семеновский полагает, что в данном случае будет очень сложно отделить зерна от плева, а политику от права. Он также признал, что в Армении послей войны 2020 года, сложилась очень сложная ситуация. При этом эксперт констатировал, что Россия не присоединилась к Римскому статут, следовательно, его решения в отношении российского руководства незаконны.

"К сожалению, в Международном праве нет силы, которая может привлечь к ответственности того, кто сидит у себя в государстве. Также скептично отношусь к тому, что ратификация Римского статута поможет привлечь к ответственности Азербайджан за преступления во время войны, однако, это может бросить тень на армяно-российские отношения", - отметил российский эксперт, также добавив, что Азербайджан не присоединился к Римскому статуту, следовательно, реализация решений МУС также будет проблематична.

Напомним, что в конце 2022 года правительство РА обратилось в Конституционный суд по этому вопросу. Обращение к данному вопросу, как считает правительство, связано с возможностью призвать Азербайджан к ответу за совершенные военные преступления. Документ был подписан в 1998 году, но до сегодняшнего дня Республика Армения не ратифицировала его, так как Конституционный Суд РА в 2004 году признал обязательства договора противоречащими ряду положений действовавшей на тот момент Конституции РА.

24 марта 2023 года Конституционный суд РА признал Римский статут Международного уголовного суда соответствующим основному закону страны. Решение суда является окончательным и вступает в силу с момента публикации.

Ратификация статута поставит Армению в довольно щекотливое положение, поскольку в этом случае Ереван должен будет присоединиться к решению Международного уголовного суда, 17 марта с.г. выдавшего ордер на арест президента РФ Владимира Путина.