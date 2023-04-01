Суббота, 1 Апреля 2023 11:35

АрмИнфо. Из-за перестрелки на юго-восточном участке границы погиб военнослужащий ВС Армении, сообщает пресс-служба Минобороны РА.

<31 марта к 22:50 на юго-восточном участке границы в условиях крайне плохой видимости произошла перестрелка между военнослужащими ВС Армении. Одновременно, прозвучали выстрелы и с азербайджанской стороны.

После инцидента было обнаружено тело военнослужащего срочной службы ВС РА Грачья Араевича Саруханяна со смертельным огнестрельным ранением. Еще один военнослужащий получил ранение, жизни раненого военнослужащего ничего не угрожает. Ведется следствие для выяснения всех обстоятельств произошедшего>, - говорится в сообщении.