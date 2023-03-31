Пятница, 31 Марта 2023 21:35

АрмИнфо.С 31 марта по 2 апреля в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна проходит большая выставка, где крупные строительные компании, агентства недвижимости, банки, проектные и ремонтные компании, специализированные проектные компании и не только, представляют акции и скидки на одной площадке.

IDBank принимает участие на выставке Toon Expo 2023, на этот раз под слоганом «Кратчайшая дорога в твой новый дом».

IDBank представлен на выставке отдельным удобным павильоном, где сотрудники Банка готовы представить клиентам условия ипотечных кредитов Банка, предложить наиболее подходящие проекты от сотрудничающих застройщиков, а также помочь справиться со всем процессом оформления ипотечного кредита.

По словам руководителя отдела продаж IDBank-а Артура Кочаряна, Банк предлагает ипотечные кредиты по номинальной процентной ставке от 8%. Применяются эксклюзивные условия, особенно в рамках пакета IDhome. «Мы проявляем индивидуальный подход к каждому нашему клиенту, но всех их объединяет одно: получив ипотечный кредит через IDBank, наши клиенты будут чувствовать себя в безопасности. Банк совместно с сотрудничающими строительными компаниями предлагает своим клиентам эксклюзивные условия: сумма кредита передается застройщику только при наличии окончательного свидетельства о праве собственности на квартиру, а до этого вся сумма кредита замораживается. В этом случае наши клиенты значительно снижают риски при покупке квартиры в недостроенном доме, даже в том случае, если строительство по каким-либо причинам остановится или не будет вестись вовсе», — отметил Артур Кочарян.

Кстати, при покупке квартиры с пакетом IDhome Вы можете получить лимит Rocket Line до 10 млн драмов, кредитную линию до 5 млн драмов, бесплатную карту Visa Platinum, на 0,5% более доходные сберегательные счета и гораздо больше.

Ждем Вас у нашего павильона.