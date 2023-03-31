Пятница, 31 Марта 2023 20:01

АрмИнфо. По версии авторитетного международного финансового издания Global Finance Америабанк признан Лучшим Банком Армении в 2023 году. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе банка, этого звания Америабанк удостаивается девятый раз и третий год подряд. Награждение лучших банков мира состоялось в рамках 30-й ежегодной церемонии.

Отбор лучших банков мира производился журналом Global Finance с учетом таких критериев, как рост активов, рентабельность, географический охват, стратегические отношения, развитие нового бизнеса и инновационные продукты. Прочие факторы для отбора включали мнения аналитиков фондового рынка, аналитиков кредитного рейтинга, банковских консультантов и других лиц, вовлеченных в финансовую индустрию по всему миру. В этом году награды были вручены банкам, которые были внимательны к потребностям своих клиентов в сложных условиях, сложившихся на рынках, и добились высоких результатов, заложивших основу для будущего успеха.

Издатель и главный редактор журнала Global Finance Джозеф Д. Джиаррапуто заметил: "Поскольку банковский кризис распространяется из США в другие регионы, выявление лучших банков с точки зрения услуг, стабильности и институциональных знаний сейчас важнее, чем когда-либо. На церемонии награждения лучших банков мира в этом году высших оценок удостаивались финансовые учреждения, предлагающие широкий спектр услуг, и гарантирующие надежность, необходимую для сохранения долгосрочных финансовых отношений". Генеральный директор-председатель Директората Америабанка Артак Анесян со своей стороны отметил: "Мы очень рады присвоению со стороны Global Finance звания "Лучший банк", свидетельствующего об устойчивом росте Америабанка во всех бизнес-направлениях за последний год. Получение этой престижной награды уже в девятый раз служит истинным признанием наших высоких показателей за более чем десятилетие, и отражает устойчивость и надежность нашей долгосрочной стратегии. Принимая это признание и гордясь им, мы вновь подтверждаем свою готовность отвечать меняющимся потребностям наших клиентов, внедрять инновации в сфере финансовых услуг с упором на диджитализацию, финансовую ответственность и долгосрочную устойчивость". Уместным будет напомнить, что днями ранее по версии этого же авторитетного издания Global Finance Америабанк был признан лучшим инвестиционным банком Армении в 2023 году. Этого звания банк также удостаивался неоднократно - восьмой год подряд.

Отметим, что Америабанк, являясь ведущей финансово-технологической организацией, играет важную роль в экономике Армении. Объем активов Америабанка превышает 1 трлн драмов. Следуя по пути диджитализации, банк внедрил ряд инновационных программ и платформ, продолжая совершенствовать их, формируя динамично развивающуюся финансово-технологическую среду, направленную на удовлетворение различных потребностей человека. Америя первой в Армении создала экосистемы для МСБ и частных лиц, обеспечив доступ к ряду банковских и небанковских услуг по принципу "одного окна": Estate.ameriabank.am, Automarket.ameriabank.am, Business.ameriabank.am. Америя, будучи клиентоориентированной, стремится обеспечить высокое качество обслуживания в современном цифровом мире, предлагая комплексные решения для улучшения качества жизни в надежной и безопасной среде.