Пятница, 31 Марта 2023 18:14

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян принял председателя регионального совета Оверни-Рона-Альп Франции Лорана Вокье и возглавляемую им делегацию, которая ранее с двухдневным визитом побывала в Сюникской области.

Согласно пресс-службе премьера, в ходе встречи Пашинян отметил, что Армения и регион переживают очень тяжелые времена. В этом смысле, как указал глава кабмина, подобные визиты являются моральной и политической поддержкой.

Премьер-министр указал на то, что несмотря на все проблемы, в РА реализуются очень серьезные инвестиционные проекты, в том числе и в Сюникской области. Он также выразил надежду, что присутствие гражданской миссии ЕС вдоль армяно-азербайджанской границы станет дополнительным фактором стабильности и безопасности.

Лоран Вокье, в свою очередь, отметил, что для них было очень важно побывать в Сюникской области и первыми среди местных органов власти Франции наладить сотрудничество с регионом. <Мы очень хорошо понимаем ключевое значение Сюника для целостности территории Армении>, сказал он.

Стороны подчеркнули последовательные усилия международного сообщества в направлении стабильности и мира в регионе. Собеседники также обсудили перспективы развития многоотраслевого взаимодействия и расширения торгово-экономических связей.

Премьер-министр отметил, что правительство РА последовательно продолжает политику сбалансированного территориального развития, и в этой связи очень важно укрепление децентрализованного сотрудничества с Францией, обмена опытом между регионами. Никол Пашинян коснулся программы реформ правительства РА, осуществляемых мер по улучшению инвестиционной среды. Лоран Вокье отметил, что французские компании заинтересованы Арменией.

Состоялся обмен мнениями о возможностях совместных проектов в области сельского хозяйства, здравоохранения, образования, инфраструктуры и возобновляемых источников энергии.

Напомним, что 29 марта Лоран Вокье вместе с губернатором Сюникской области Робертом Гукасяном и заместителем министра ТУИ РА Ваче Тертеряном посетил начальный участок перекрытого Азербайджаном Бердзорского коридора, зафиксировав на пограничном пункте автомагистрали Армения-Арцах закрытие дороги. В рамках визита Вокье в Армению Сюникская область и регион Оверни-Рона-Альпы Франции подписали Соглашение о сотрудничестве. Сегодня же в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Нагорно-Карабахской Республики (Республика Арцах) Сергеем Казаряном в Ереване Вокье сообщил, что французский регион Овернь-Рона-Альпы совместно с армянскими организациями Франции, под флагом региона Овернь-Рона-Альпы организует гуманитарную колонну для Арцаха. <Она подойдет к Лачинскому коридору и мы потребуем, чтобы азербайджанцы ее пропустили. Либо колонна проедет и мы откроем небольшую дверь надежды, либо не проедет и это даст нам повод европейскими организациями вновь поднять вопрос нарушения прав человека и императив действий>, - подчеркнул Лоран Вокье.