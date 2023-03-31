Пятница, 31 Марта 2023 17:20

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 3 апреля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилой дом 6 на 1-ом переулке Фучика, жилые дома 4, 7 на 2-ом переулке Фучика, жилые дома 25, 27 на улице Маргаряна, детский сад N43, школа N102 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); абоненты-жильцы жилого дома 2/5 на улице Шрджанаин; жилые дома 2/13, 5/1, 5/2 и частный дом 14 на улице Асратяна; жилой дом 7 на 3-ем тупике Улнеци, частные дома 141/4, 141/7 на улице Улнеци, частный дом 2/2 на 2-ой улице Лепсуса; жилой дом 22 на 4-ой улице М.Аветисяна, жилые дома 17, 17/1, 17/2, 19, 19/1, 19/2, 21, 21/1, 21/5 на улице Рубинянца, частные дома 13/10, 13/12, 23/6 у Шрджанцик тоннеля, частные дома на улицах Норагавита 1, 2, 6; частный дом на 1-ой улице Норагавита и частные дома на 2-ом переулке; частные дома на 1-ом переулке 2-ой улицы Норагавита; частные дома на 2-ом тупике 6-ой улицы Норагавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:00-14:00 частично села Сисаван, Арарат;

12:00-14:00 частично село Каначут;

в Гегаркуникской области:

10։00–11:00 населенный пункт Цовинар полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00–15:00 населенный пункт Цаккар полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 4 апреля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 частные дома 36-81, 122-127 на улице Ачемяна, частные дома 1-43 на 1-ом переулке Ачемяна, 1-17 на 2-ом переулке; жилые дома 1, 2, 3, 3/1, 5, 14/1 на улице Лвовяна, 2, 4 на улице Нансена, жилой дом 8 на 1-ом переулке Нансена, жилые дома 2, 8, 10 на пр. Гая и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве; улицы Давташена 3, 4, 5, частные дома на улицах Норагавита 3-7; частные дома на 1-ом тупике 3-ей улицы Норагавита, частные дома на Арташатском шоссе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 19, 19А на улице Давида Анахта, жилые дома 62, 62/1 на улице Улнеци, жилые дома 6/1, 8, 8/2 на улице Адонца;

11:00-17:00 2-ой переулок улицы Арин Берда; жилые дома 6/1, 8, 8/2 на улице Адонца;

в Армавирской области:

11:00-13:00 села Гая, Акнашен, Грибоедов, Атарбекян, Хоронк; частично город Эчмиадзин и квартал “Чаренц”;

в Араратской области:

12:00-14:00 частично село Каначут;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-13:00 частично село Гладзор;

в Котайкской области:

11:00-14։00 частично село Балаовит, воинская часть Балаовита и газозаправочная станция;

10:30-17:30 село Прошян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ООО “Овакименк”, “СЛЛ Газ”, “АИСА”, собственники “В.Саакян”, “А.Закари”, “О.Балаян” и прилегающая воинская часть;

11:00-13:00 село Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), кварталы “Дпроц”, “Ездинер”, ООО “ЛСАГ”, кооп. “Уют”, ООО “Универсал”, кварталы “Акумб”, “Грасеняк”, “Датавор”, “Нор”, “Х-1”, кооперативы “Лилит”, “Виктория”, ООО “Трансгаз”, “Сарнаран”, “Зовуни”, “В.Петросян”, “Тамара ев Ани”, “Д.Мартиросян”, “Каре Дар”, “Арколад”, “М.Восканян”, “Каре Анк”, “Лива Декол”, Ч/П “Арагил”;

в Гегаркуникской области:

11։00-15։00 община Цовагюх полностью, телецентр Семеновки, станция “Виваселл-МТС”, ООО “Гехецкуи Анаит”, “Арцап Хндзкацорен”, “ММэндР”, ‘Вагаршак ев Арсен”, “Галаксиа Концерн”, “Арцап Шин”, “Алик АК”, “Бетон-Узел”, “Артем Петросян”, “Паргев Шахбазян”, “Аркади ев Арман”, “Галилиа”, зоны отдыха “Армен Есаян”, “Овик Абраамян”, прилегающие к трассе Цовагюх-Чамбарак, на озере Севан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Сюникской области:

09:35-11:00 жилые дома 5, 6, 7, 9 на улице Абовяна в городе Каджаран;

10:00-12:00 села Агиту, Нораван, Вагатин, Воротан, Лцен, Дарбас, Гетатах, Лор, Шенатах.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.