Пятница, 31 Марта 2023 15:13

АрмИнфо. Инцидент в парламенте Армении - попытка правящей силы отвлечь внимание от плачевной ситуации на границе Армении в Сюникской области. Подобной позиции придерживаются оппозиционные политические деятели.

Как ранее сообщало АрмИнфо, сегодня в парламенте Армении произошла потасовка между депутатом от оппозиционного блока "Армения" Мгером Саакяном и членом фракции "Гражданский договор" Владимиром Варданяном. Оппозиционный депутат задержан, а представитель правящей силы госпитализирован. Согласно, предварительной версии именно представитель правящей силы спровоцировал потасовку.

Так, комментируя ситуацию член блока "Армения" Ишхан Сагателян заявил, что сегодня утром на закрытом заседании Постоянной комиссии по государственно- правовым вопросам Национального Собрания РА в результате провокационного и несбалансированного поведение депутата фракции "Гражданский договор", председателя постоянной комиссии по государственно-правовым вопросам Владимира Варданяна возник конфликт между Мгером Саакяном и Владимиром Варданяном.

"Через несколько минут после инцидента сотрудники полиции РА ворвались в здание Национального собрания и с применением несоразмерной силы задержали депутата Мгера Саакяна. В данный момент депутат Мгер Саакян находится в одном из отделений полиции города Еревана, где его допрашивают.

В то же время хочу подчеркнуть, что Мгер Саакян на протяжении всей своей деятельности демонстрировал достойное армянину поведение, которое невозможно сломить. По поводу случившегося считаем необходимым констатировать, что очередная провокация, организованная депутатами фракции "Гражданский договор", с целью отвлечь внимания общественности от факта продвижения азербайджанских сил на территорию Республики Армения", - выразил убеждение депутат.

В свою очередь руководитель парламентской фракции правящей партии "Гражданский договор" Айк Конджорян, представляя свою версию сегодняшнего инцидента в НС РА, заверил, что Саакян набросился на Варданяна. "Только что, во время закрытого обсуждения в постоянной комиссии НС РА по государственно-правовым вопросам, депутат от блока "Армения> Мгер Саакян набросился на председателя комиссии Владимира Варданяна, ударил его, нанес телесные повреждения и сбежал Это позорное хулиганство должно иметь четкое уголовно-правовое последствие ", - сказал он.

В свою очередь, правозащитник Аветик Ишханян комментируя потасовку, назвал естественным тот факт, что в таких случаях участники конфликта и их сторонники обвиняют в случившемся противоположную сторону.

"В любом случае, не будучи свидетелем происшествия, попробую дать свою оценку. Во-первых, я не представляю, как можно часто видеть лица этих предателей правящей партии, вести с ними дискуссии в комиссиях, в зале Национального собрания, вместе ездить за границу, может быть, и бывать друг у друга, пить кофе, шутить. Не знаю... Даже если на минуточку, представить, что я был бы депутатом и даже в коридорах Национального собрания встретил бы этих жалких рабов-манкуртов-предателей из Гражданского договора... некоторые из них в лучшем случае попали бы в больницы, а я в тюрьмы, может быть, и на пожизненный срок", - написал правозащитник.

В свою очередь зампред Республиканской партии Армении Армен Ащотян, касаясь инцидента, отметил, что сам лично не знаком с Мгером Саакяном.

"А вот "вой поднятый сворой" из "Гражданского договора", которая применила массовую физическую расправу в Национальном Собрании и осталась безнаказанной, смехотворен.

Двойные стандарты поведения сотрудников правоохранительных органов, работающих в нынешнем Национальном собрании, являются одним из наиболее ярких проявлений рабства и избирательного применения закона. Насколько я понял из беспристрастных СМИ, инцидент спровоцировал сам Варданян, а усугубил его позже Ален (Ален Симонян спикер парламента РА - ред.)", - отметил Ашотян.

При этом он выразил убеждение, политического большинства НС, и служащие им правоохранители попытаются скрыть реальность, устраивая вместо этого другие шоу. По его словам, они приложат всяческие усилия, чтобы отвлечь внимание армянского общества от очередного предательского события, происходящие в Сюнике и Арцахе.

Добавим также, что ране в СК Армении сообщили, что разбираются в обстоятельствах инцидента.