АрмИнфо. Куня-Ургенч – архитектурно–культурный комплекс, расположенный в 120 километрах от Дашогуза, на левом берегу старого русла Амударьи. На месте современного города некогда располагался древний Ургенч – столица средневекового государства Хорезм. Территория столицы была в те времена значительно больше.

Древний Ургенч существовал на протяжении более двух тысяч лет: начиная со времен античности до позднего средневековья, причем его наибольший расцвет пришелся на середину XIV века. С того времени уцелело несколько архитектурных памятников и отдельных строений, которые поражают своей красотой и древностью возникновения.

Первые письменные упоминания об Ургенче были сделаны в 10 веке, когда город являлся столицей северного Хорезма и был крупным центром торговли и ремесел. К концу столетия, после объединения южного и северного Хорезма, Ургенч стал столицей государства Хорезмшахов. Накануне монгольского завоевания Ургенч был одним из богатейших и красивейших городов Востока. Об этом писал арабский путешественник Ибн–Батута: «Ургенч – большой и красивый город с широкими улицами, и многочисленными постройками. В городе есть больница, где работает сирийский врач, здание, выстроенное над могилой Наджм–ад–дин–Кубра».

В Ургенче существовала очень известная школа мастеров–строителей. Работы ее учеников можно встретить в конструкциях, форме и декоре многих сооружений Дехистана, золотоордынских городов Поволжья, а также в Закавказье, Турции, Иране, Афганистане и Индии.

Памятники Ургенча позволяют увидеть все удивительное многообразие приемов применяемых для украшения зданий в исламской архитектуре Центральной Азии. Здесь и сооружения из сырцового и жженого кирпича, и однокамерные купольные постройки, и чрезвычайно сложные по композиционному исполнению здания с редкой формой куполов.

Даже в китайских исторических источниках можно найти упоминания о городе, который авторы именуют Юегань. С XII века город часто называли Джурджания. Европейцы же узнали о красотах города во второй половине XIX века, благодаря описанию, составленному английским исследователем Генри Лансделлом. Англичан упомянул не только главную достопримечательность города минарет Кутлуг-Тимура, но и медресе ибн-Хаджыба (XIV-XVI вв.), а так же многие мавзолеи, посещаемые большим количеством паломников и крепость Ак–Гала.

Город процветал и успешно развивался вплоть до XIIIвека, пока его правитель не отказался подчиниться Чингисхану. Монголы в 1221 году практически до основания разрушили Ургенч, многие памятники были фактически стерты с лица земли. Еще раз город серьезно пострадал от воинов Тамерлана в конце XIV века. А окончательно в запустение древний Ургенч пришел после того, как в XVI веке произошло изменение направления русла Амударьи.

В 2005 году архитектурные шедевры и памятники Куня-Ургенча были включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.