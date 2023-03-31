|Кратчайшая дорога в твой новый дом. IDBank на выставке Toon Expo 2023
|Зам главы МИД РФ обсудил с посолом Азербайджана перспективы нормализации армяно- азербайджанских отношений
|По версии Global Finance Америабанк признан Лучшим Банком Армении в 2023 году
|Лоран Вокье: Мы очень хорошо понимаем ключевое значение Сюника для Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Экс-министр обороны РА: погранвойска не могут обеспечить должную защиту границ Армении
|Доклад Клингендаль: В краткосрочной перспективе у ЕС мало возможностей заменить Россию в качестве игрока в области безопасности и экономики в Армении
|Лоран Вокье: То, что сегодня происходит вокруг Арцаха и Армении ненормально, а реакция международного сообщества несоразмерна
|Инцидент в парламенте Армении - попытка правящей силы отвлечь внимание от плачевной ситуации в Сюникской области?
|Куня-Ургенч – сердце Хорезма
|Шувалов: ОДКБ находится в постоянной готовности направить миссию на армяно- азербайджанскую границу
|Апелляционный суд отклонил ходатайство об освобождении владельца сети супермаркетов <Нор Зовк>
|Азербайджанские войска пересекли границу Армении и появились в общине Тех - СМИ
|ОДКБ: Обстановка на армяно-азербайджанской границе и в Нагорном Карабахе чревата серьезной дестабилизацией
|Посол США в Армении: Наши общие демократические ценности являются основой для двустороннего партнерства
|Национальная платформа Армении обеспокоена кандидатурой Омбудсмена Армении, выдвинутой властями страны
|Депутат НС Армении указывает на опасный характер заявления СНБ РА
|Известно имя нового посла Ирана в Армении
|В большинстве регионах Армении ожидаются осадки, в горных районах - в виде снега
|Глава МИД Армении рассказал президенту Мальты об усилиях по установлению мира на Южном Кавказе и деструктивной позиции Азербайджана
|Начальник управления Европы МИД Армении в Брюсселе принял участие во встрече старший чиновников стран Восточного партнерства
|МЧС Армении представило сводку о ситуации на дорогах
|СНБ Армении сообщает о продвижении ВС Азербайджана в пяти точках
|РФ, Армения и Азербайджан не обсуждали вопрос создания КПП в Лачинском коридоре - МИД РФ
|<Наше правительство обеспечивает все механизмы для развития свободной прессы> - Пашинян
|В Брюсселе не заинтересованы в налаживании доверия и сближения позиций между Баку и Ереваном: Захарова о заявлении Риттера
|Захарова прокомментировала намерение Еревана ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда
|Главы МИД Армении и Мальты заявили о необходимости направления международной миссии по сбору фактов в Лачинский коридор и Нагорный Карабах
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Багратян: На предстоящих выборах мэра столицы власти будут бороться за Иреван, а оппозиция - за Ереван
|Лилит Тутхалян привлекла внимание Совета по правам человека к модели расовой ненависти, разжигаемой властями Азербайджана против армянского народа
|Ситуация вокруг Арцаха будет на повестке переговоров Лавров-Чавушоглу в Турции
|Давид Бабаян: Азербайджан не упускает возможности что-то оторвать от Армении и Арцаха
|Полиция Армении будет штрафовать за ненадлежащее использование Флага РА
|Детали военно-политического присутствия великих держа на Южном Кавказе - пакет докладов
|В Армении будет создан Госкомитет по высшему образованию и науке
|Пашинян и Мишель обсудили кризис из-за блокады Лачинского коридора
|Армения и Греция подписали новую программу оборонного сотрудничества
|Эпоха мира в действии: азербайджанские ВС продолжают стрелять по мирным жителям в Арцахе
|Генпрокуратура Армении требует конфискации имущества руководителя ООО <Стонс> и 3- х аффилированных с ним лиц
|Позиционных изменений не произошло: Пашинян прокомментировал информацию о продвижении азербайджанских войск
|Пашинян назвал пропагандистской ложью заявления Баку о переброске вооружений в Нагорный Карабах
|Правительство Армении одобрило ратификацию Соглашения о военно-техническом сотрудничестве с Чехией
|МВД Арцаха: Ночью азербайджанские ВС перекрыли автомагистраль Горис-Степанакерт между селами Агавно и Тех
|Председатель регионального совета Овернь-Рона-Альпы призвал международное сообщество не закрывать глаза на преступную блокаду Бердзорского коридора
|ВС Азербайджана взяли под полный контроль Бердзорский коридор до границы с Арменией
|Эрк-Кала – древнейшая крепость Мерва
|Спикер: ожидаем адекватного ответа со стороны международных партнеров на незаконные действия Азербайджана
|Российские миротворцы зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня в Арцахе
|Армения с оговоркой присоединилась к Декларации второго саммита за демократию
|Азербайджан отказывается освободить всех армянских военнопленных - постпред РА в СЕ
|В Армении число лабораторно подтвержденных случаев заболеваемости корью увеличилось на 35
|Адвокат: Родители погибших военнослужащих в с. Азат встретятся с военным прокурором Армении, Минобороны молчит
|Латвия выражает готовность поддержать Армению в вопросах безопасности и усилить миссию ЕС
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Пашинян поблагодарил США за помощь в пресечении дальнейшего вторжения Азербайджана
|Те, у кого есть связи во власти, зарабатывают, пользуясь ситуацией в Арцахе - Рубен Варданян
|Глава МИД Ирана: Напряженность в регионе не в пользу ни Азербайджана, ни Армении
|Артур Хачатрян: Политическое урегулирование арцахского конфликта должно быть основано на праве народов на свободное самоопределение, а также на элементах, предложенных сопредседателями Минской группы ОБСЕ
|В Москве рассчитывают на прекращение вредных дискуссии на тему "кто откуда выходит" по части взаимодействия с Ереваном в рамках ОДКБ
|Читать больше
АрмИнфо. Владелец сети супермаркетов <Нор Зовк> останется под арестом.
Как сообщает ТГ-канал судебной власти, Апелляционный уголовный суд отклонил апелляционную жалобу на арест владельца ООО Арама Арамяна.
<А.Арамян останется под стражей>, - говорится в сообщении.
Напомним, что 20 февраля правоохранители провели обыски во всех 29 супермаркетах сети <Нор Зовк>. В Комитете госдоходов сообщили, что в ООО <Нор Зовк> (управляет сетью супермаркетов <Зовк> и <Нор Зовк>) по указанию руководства компании было совершено вмешательство в программу, управляющую выдачей кассовых чеков. В результате кассовые аппараты выбивают чеки со всеми реквизитами, но данные о продажах на серверы налоговой службы передаются заниженными. Не декларируя часть своего оборота, компания уклоняется от уплаты налогов в особо крупных размерах, а именно - 4,127 млрд драмов или около $10,3 млн. В ответ в компании заявили, что налоговики нагрянули с обыском вслед за открытием нового супермаркета <Нор Зовк> в Нор-Норке, отметив факт использования государственного ресурса для обслуживания частных интересов. Тем не менее, 1 марта четыре фигуранта уголовного дела - владелец компании А. А., директор Р. А., главный бухгалтер С. С.сети супермаркетов <Нор Зовк> и собственник компании В.С. (Владимир Саркисян), представивший программу для уклонения от выплаты налогов, были арестованы сроком на два месяца.
Апелляционный уголовный суд 27 марта уже отклонил апелляцию одного из фигурантов дела сети супермаркетов "Нор Зовк" - Владимира Саркисяна на арест.
|Кратчайшая дорога в твой новый дом. IDBank на выставке Toon Expo 2023
|Зам главы МИД РФ обсудил с посолом Азербайджана перспективы нормализации армяно- азербайджанских отношений
|По версии Global Finance Америабанк признан Лучшим Банком Армении в 2023 году
|Лоран Вокье: Мы очень хорошо понимаем ключевое значение Сюника для Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Экс-министр обороны РА: погранвойска не могут обеспечить должную защиту границ Армении
|Доклад Клингендаль: В краткосрочной перспективе у ЕС мало возможностей заменить Россию в качестве игрока в области безопасности и экономики в Армении
|Лоран Вокье: То, что сегодня происходит вокруг Арцаха и Армении ненормально, а реакция международного сообщества несоразмерна
|Инцидент в парламенте Армении - попытка правящей силы отвлечь внимание от плачевной ситуации в Сюникской области?
|Куня-Ургенч – сердце Хорезма
|Шувалов: ОДКБ находится в постоянной готовности направить миссию на армяно- азербайджанскую границу
|Апелляционный суд отклонил ходатайство об освобождении владельца сети супермаркетов <Нор Зовк>
|Азербайджанские войска пересекли границу Армении и появились в общине Тех - СМИ
|ОДКБ: Обстановка на армяно-азербайджанской границе и в Нагорном Карабахе чревата серьезной дестабилизацией
|Посол США в Армении: Наши общие демократические ценности являются основой для двустороннего партнерства
|Национальная платформа Армении обеспокоена кандидатурой Омбудсмена Армении, выдвинутой властями страны
|Депутат НС Армении указывает на опасный характер заявления СНБ РА
|Известно имя нового посла Ирана в Армении
|В большинстве регионах Армении ожидаются осадки, в горных районах - в виде снега
|Глава МИД Армении рассказал президенту Мальты об усилиях по установлению мира на Южном Кавказе и деструктивной позиции Азербайджана
|Начальник управления Европы МИД Армении в Брюсселе принял участие во встрече старший чиновников стран Восточного партнерства
|МЧС Армении представило сводку о ситуации на дорогах
|СНБ Армении сообщает о продвижении ВС Азербайджана в пяти точках
|РФ, Армения и Азербайджан не обсуждали вопрос создания КПП в Лачинском коридоре - МИД РФ
|<Наше правительство обеспечивает все механизмы для развития свободной прессы> - Пашинян
|В Брюсселе не заинтересованы в налаживании доверия и сближения позиций между Баку и Ереваном: Захарова о заявлении Риттера
|Захарова прокомментировала намерение Еревана ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда
|Главы МИД Армении и Мальты заявили о необходимости направления международной миссии по сбору фактов в Лачинский коридор и Нагорный Карабах
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Багратян: На предстоящих выборах мэра столицы власти будут бороться за Иреван, а оппозиция - за Ереван
|Лилит Тутхалян привлекла внимание Совета по правам человека к модели расовой ненависти, разжигаемой властями Азербайджана против армянского народа
|Ситуация вокруг Арцаха будет на повестке переговоров Лавров-Чавушоглу в Турции
|Давид Бабаян: Азербайджан не упускает возможности что-то оторвать от Армении и Арцаха
|Полиция Армении будет штрафовать за ненадлежащее использование Флага РА
|Детали военно-политического присутствия великих держа на Южном Кавказе - пакет докладов
|В Армении будет создан Госкомитет по высшему образованию и науке
|Пашинян и Мишель обсудили кризис из-за блокады Лачинского коридора
|Армения и Греция подписали новую программу оборонного сотрудничества
|Эпоха мира в действии: азербайджанские ВС продолжают стрелять по мирным жителям в Арцахе
|Генпрокуратура Армении требует конфискации имущества руководителя ООО <Стонс> и 3- х аффилированных с ним лиц
|Позиционных изменений не произошло: Пашинян прокомментировал информацию о продвижении азербайджанских войск
|Пашинян назвал пропагандистской ложью заявления Баку о переброске вооружений в Нагорный Карабах
|Правительство Армении одобрило ратификацию Соглашения о военно-техническом сотрудничестве с Чехией
|МВД Арцаха: Ночью азербайджанские ВС перекрыли автомагистраль Горис-Степанакерт между селами Агавно и Тех
|Председатель регионального совета Овернь-Рона-Альпы призвал международное сообщество не закрывать глаза на преступную блокаду Бердзорского коридора
|ВС Азербайджана взяли под полный контроль Бердзорский коридор до границы с Арменией
|Эрк-Кала – древнейшая крепость Мерва
|Спикер: ожидаем адекватного ответа со стороны международных партнеров на незаконные действия Азербайджана
|Российские миротворцы зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня в Арцахе
|Армения с оговоркой присоединилась к Декларации второго саммита за демократию
|Азербайджан отказывается освободить всех армянских военнопленных - постпред РА в СЕ
|В Армении число лабораторно подтвержденных случаев заболеваемости корью увеличилось на 35
|Адвокат: Родители погибших военнослужащих в с. Азат встретятся с военным прокурором Армении, Минобороны молчит
|Латвия выражает готовность поддержать Армению в вопросах безопасности и усилить миссию ЕС
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Пашинян поблагодарил США за помощь в пресечении дальнейшего вторжения Азербайджана
|Те, у кого есть связи во власти, зарабатывают, пользуясь ситуацией в Арцахе - Рубен Варданян
|Глава МИД Ирана: Напряженность в регионе не в пользу ни Азербайджана, ни Армении
|Артур Хачатрян: Политическое урегулирование арцахского конфликта должно быть основано на праве народов на свободное самоопределение, а также на элементах, предложенных сопредседателями Минской группы ОБСЕ
|В Москве рассчитывают на прекращение вредных дискуссии на тему "кто откуда выходит" по части взаимодействия с Ереваном в рамках ОДКБ
|Читать больше
|Арутюн Мангоян: Системе здравоохранения Армении нужны правила, и по ним надо работать и развиваться!
|Российский эксперт: Уход миротворцев из Арцаха автоматически приведет к выводу базы РФ из Гюмри и реальной переориентации Еревана на Запад
|Эксперт: Для Армении важно создание предпосылок для диверсификации внешнеполитического курса
|Складной зонтик ОДКБ или кому на Кавказе жить хорошо
|Тини Кокс Азербайджану и Армении: у вас нет права начинать новую войну!
|Читать больше
|Соединенные Штаты еще раз подтверждают поддержку устойчивому миру между Азербайджаном и Арменией
|Мнение: Гнусной целью врага является не только Арцах, Сюник или Гегаркуник, но и практически вся Армения
|Глава МИД: Мы не ведем переговоры на предмет установки азербайджанского КПП в Лачинском коридоре
|Бакинский лизоблюд Коротченков бабачит и тычет как ментор – Константин Затулин
|Адам Шифф: США должны осудить нападения Азербайджана на Арцах и привлечь режим Алиева к ответственности
|Алиев и Боно обменялись мнениями о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и переговорном процессе по мирному договору
|Рубен Варданян: руководство Азербайджана в ежедневном режиме доказывает, что его цель - убрать нас отсюда, лишить нас своей Родины
|Не могу сказать, что сегодня мы уже гарантировали безопасность нашей страны - Пашинян
|Эксперт: Для Армении важно создание предпосылок для диверсификации внешнеполитического курса
|Армении и армянскому народу необходим мир, и ничего кроме мира - депутат от партии власти
|Если не сейчас, то когда мне действовать? - Рубен Варданян в интервью Le Spectacle du monde
|Страсти вокруг фигуры Рубена Варданянa накаляются
|В Армении станут уголовно наказуемыми призывы и действия, направленные против суверенитета государства
|Вашингтон и Париж потребовали разблокировать Бердзорский коридор
|Открытие границы между Турцией и Арменией возможно только с учетом интересов Азербайджана - турецкий министр