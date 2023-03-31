Пятница, 31 Марта 2023 13:09

АрмИнфо. Владелец сети супермаркетов <Нор Зовк> останется под арестом.

Как сообщает ТГ-канал судебной власти, Апелляционный уголовный суд отклонил апелляционную жалобу на арест владельца ООО Арама Арамяна.

<А.Арамян останется под стражей>, - говорится в сообщении.

Напомним, что 20 февраля правоохранители провели обыски во всех 29 супермаркетах сети <Нор Зовк>. В Комитете госдоходов сообщили, что в ООО <Нор Зовк> (управляет сетью супермаркетов <Зовк> и <Нор Зовк>) по указанию руководства компании было совершено вмешательство в программу, управляющую выдачей кассовых чеков. В результате кассовые аппараты выбивают чеки со всеми реквизитами, но данные о продажах на серверы налоговой службы передаются заниженными. Не декларируя часть своего оборота, компания уклоняется от уплаты налогов в особо крупных размерах, а именно - 4,127 млрд драмов или около $10,3 млн. В ответ в компании заявили, что налоговики нагрянули с обыском вслед за открытием нового супермаркета <Нор Зовк> в Нор-Норке, отметив факт использования государственного ресурса для обслуживания частных интересов. Тем не менее, 1 марта четыре фигуранта уголовного дела - владелец компании А. А., директор Р. А., главный бухгалтер С. С.сети супермаркетов <Нор Зовк> и собственник компании В.С. (Владимир Саркисян), представивший программу для уклонения от выплаты налогов, были арестованы сроком на два месяца.

Апелляционный уголовный суд 27 марта уже отклонил апелляцию одного из фигурантов дела сети супермаркетов "Нор Зовк" - Владимира Саркисяна на арест.