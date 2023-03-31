Пятница, 31 Марта 2023 11:12

АрмИнфо. Армянская национальная платформа Форума гражданского общества Восточного партнерства Евросоюза выражает озабоченность в связи с выдвижением правящей партией "Гражданский договор" заместителя Генерального прокурора Армении кандидатом в Омбудсмены страны.

"С сожалением констатируем, что власть становится все более глухим к голосам гражданского общества и руководствуется в своей кадровой политике не столько необходимостью эффективного функционирования общественного строя /институтов, не столько профессиональными способностями и качествами назначаемых должностных лиц, наконец, не столько буквой и духом Конституция и закон, сколько укреплением собственной власти", - говорится в заявлении платформы, поступившее в АрмИнфо.

Армянская национальная платформа Форума гражданского общества Восточного партнерства ЕС напоминает о своем обращении к правительству, сделанной несколько месяцев назад, выбрать защитника прав человека из числа лиц, пользующихся высоким авторитетом в обществе, что также является требованием Конституции РА.

В Форуме также напомнили, что к тому же призвали власти и другие общественные деятели.

"Мы считаем, что ни кандидаты от правительства, ни от оппозиции не соответствуют требованиям, предъявляемым Конституцией РА к кандидату в Омбудсмены. Поэтому мы призываем Национальное Собрание РА немедленно организовать общественные обсуждения по этому вопросу, а при выдвижении кандидата в ЗПЧ руководствоваться требованиями Конституции РА", - резюмировали в Форуме.

Фракция "Гражданский договор" Национального Собрания РА 29 марта выдвинула на должность Защитника прав человека РА кандидатуру Анаит Манасян. Об этом говорится в заявлении председателя комиссии НС по правам человека и связям с общественностью Тагуи Товмасян.

Ранее, оппозиционные парламентские фракции "Честь имею" и "Армения" выдвинули кандидатуру бывшего посла Армении в Польше, экс-руководителя Конституционного суда Эдгара Казаряна на пост Омбудсмена.