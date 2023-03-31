Пятница, 31 Марта 2023 10:30

АрмИнфо. Служба национальной безопасности Армении выступила с опасным заявлением относительно ситуации в Сюнике, в частности, о развертывании азербайджанских войск в направлении сел Корнидзор-Тех. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Честь имею> Тигран Абрамян.

Парламентарий, ссылаясь на сообщение СНБ, обратил внимание на тот факт, что вооруженные силы Азербайджана расположись в пяти точках на глубине 100-300 метров от границ Армении. Во-вторых, СНБ отмечает, что <местами азербайджанская сторона, не дожидаясь заранее оговоренных корректировок, приступила к проведению инженерных работ>.

<А где было правительство с его силовыми структурами, системами разведки, когда Азербайджан, не дожидаясь корректировок, укреплял свои позиции? Азербайджан не выполняет письменных договоренностей, что уж тут говорить об устных. Структуры, отвечающие за безопасность страны, фактически руководствовались устными обещаниями Азербайджана, в результате чего Армения в очередной раз несет территориальные потери, а Азербайджан улучшает свои позиции в выгодных для себя направлениях>, - отметил депутат.

Вновь ссылаясь на сообщение СНБ, которая отметила, что <армянская сторона подходит к ситуации с логикой недопущения эскалации>, Абрамян подчеркнул, что плоды этого принципа увидел армянский народ после 44-дневной войны: нападения на Армению, огромные территориальные и человеческие потери. <В условиях политических решений или их отсутствия Республика Армения понесла территориальные и позиционные потери, что в случае с нормальными странами привело бы к соответствующим судебным процессам, а занимающие более высокие должности лица были бы сняты со своих должностей>, - констатировал парламентарий.