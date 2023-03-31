Пятница, 31 Марта 2023 10:04

АрмИнфо. 31-го марта в большинстве регионах Армении ожидаются осадки, в горных и предгорных районах - в виде снега. Об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды.

Согласно источнику, температура воздуха по республике 31 марта понизится на 6-8 градусов. В частности, в Ширакской области сегодня днем столбик термометра опустится до нулевой отметки. В Котайке и Гегаркунике температура воздуха днем составит 6 и 0 градусов соответственно, в Лорийской и Тавушской областях днем ожидается от 1 до 5 градусов тепла, в Арагацотне - 8 градусов выше нуля. В Арарате и Армавире 31 марта в дневные часы столбик термометра составит +12, в Вайоц Дзоре будет - +11, в Сюнике - +8.

В Ереване 31 марта ожидаются осадки, в высокогорных местах города - в виде снега. Днем температура воздуха в столице составит 8- 10 градусов тепла, вечером - 0-+2, в ночь с 31 марта на 1 апреля - -1-+1.