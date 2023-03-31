Пятница, 31 Марта 2023 10:00

АрмИнфо. Президент Мальты Джордж Велла принял в Валлетте министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, собеседники подчеркнули важность первого двустороннего официального визита высокого уровня Армении на Мальту с момента установления межгосударственных отношений и выразили уверенность, что он придаст новый импульс дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы сотрудничества между Арменией и Мальтой на многосторонних площадках. Собеседники коснулись расширяющегося партнерства РА-ЕС. Арарат Мирзоян подчеркнул постоянную поддержку ЕС в направлении укрепления демократии и реализации амбициозной программы реформ в Армении.

Вопросы региональной безопасности также были в центре внимания собеседников. Глава МИД Армении представил президенту Мальты ситуацию с безопасностью на Южном Кавказе, последние процессы в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Мирзоян подчеркнул важность открытия заблокированного Азербайджаном Бердзорского (Лачинского) коридора без предварительных условий, демонстрации конструктивного подхода к ключевым вопросам, связанным с правами и безопасностью народа Нагорного Карабаха, и выполнения взятых на себя обязательств вместо воинственной риторики и подстрекательств.