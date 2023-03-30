Четверг, 30 Марта 2023 21:08

АрмИнфо. Служба национальной безопасности Армении сообщает о продвижении азербайджанской стороны в пяти местах на участке дороги, соединяющей территорию Республики Армения с Лачинским коридором.

В частности, как говорится в сообщении СНБ, в соответствии с договоренностями, достигнутыми в августе 2022 года, Лачинский коридор, связывающий Армению и Нагорный Карабах, должен заканчиваться у Корнидзорского моста (Сюникская область Армении). С 1 апреля 2023 года дорога, соединяющая РА с Лачинским коридором, должна проходить по маршруту Корнидзор-Тех только по территории Армении.

После августа 2022 года часть дороги, соединяющей Лачинский коридор с Республикой Армения, после Корнидзорского моста снова проходила по территории Азербайджана и полностью контролировалась силами российского миротворческого контингента.

<Согласно достигнутым накануне между Арменией и Азербайджаном договоренностям, по обеим сторонам границы на указанном участке в последние дни марта должны были быть развернуты пограничные силы двух стран. Во время развертывания были выявлены разночтения по картам. В некоторых местах азербайджанская сторона, не дожидаясь заранее оговоренных корректировок, приступила к позиционированию и провела инженерные работы>, - заявили в СНБ.

По подсчетам армянской стороны, в пяти точках азербайджанская сторона продвинулась вперед от границы на 100-300 метров. В настоящее время достигнута договоренность о том, что ситуацию должны разрешить картографы обеих стран.

В СНБ заявили, что армянская сторона подходит к ситуации в логике недопущения эскалации. Отмечается, что в указанной местности у ВС Армении не было постов, так как они располагаются не на линии границы, а на ближайших стратегических высотах. А охрана этой части границы должна была быть передана пограничным войскам, согласно упомянутой выше договоренности.

Напомним, что согласно МВД Арцаха, сегодня ночью азербайджанские вооруженные силы перекрыли автомагистраль Горис-Степанакерт между селами Агавно и Тех. Сегодня же, комментируя информацию о продвижении азербайджанских войск, премьер-министр Никол Пашинян заявил, что позиционных изменений не произошло, <за исключением того, что мы собираемся осуществлять контроль силами пограничной службы>. <Надеюсь, что этот процесс пройдет без провокаций>, - отметил Пашинян.