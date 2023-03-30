Четверг, 30 Марта 2023 20:42

АрмИнфо. Обсуждений между представителями России, Армении и Азербайджана по созданию пограничного пункта пропуска на территории Лачинского коридора не проводилось. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 30 марта на еженедельном брифинге.

Ранее, 28 февраля на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым глава МИД России Сергей Лавров, касаясь предложения азербайджанской стороны об установлении контрольно-пропускного пункта в Лачинском коридоре, заявил, что Трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года не предусматривает установление КПП в Лачинском коридоре. <Там не предусмотрены создание каких-то КПП, но есть возможность техническими средствами снять подозрения в отношении того, что коридор используется в действительности по назначению>, - сказал Лавров, добавив, что касался этого вопроса на переговорах с азербайджанским коллегой. При этом он подчеркнул, что технические вопросы имеют второстепенное значение.