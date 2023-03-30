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АрмИнфо. Обсуждений между представителями России, Армении и Азербайджана по созданию пограничного пункта пропуска на территории Лачинского коридора не проводилось. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 30 марта на еженедельном брифинге.
Ранее, 28 февраля на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым глава МИД России Сергей Лавров, касаясь предложения азербайджанской стороны об установлении контрольно-пропускного пункта в Лачинском коридоре, заявил, что Трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года не предусматривает установление КПП в Лачинском коридоре. <Там не предусмотрены создание каких-то КПП, но есть возможность техническими средствами снять подозрения в отношении того, что коридор используется в действительности по назначению>, - сказал Лавров, добавив, что касался этого вопроса на переговорах с азербайджанским коллегой. При этом он подчеркнул, что технические вопросы имеют второстепенное значение.
|СНБ Армении сообщает о продвижении ВС Азербайджана в пяти точках
|РФ, Армения и Азербайджан не обсуждали вопрос создания КПП в Лачинском коридоре - МИД РФ
|<Наше правительство обеспечивает все механизмы для развития свободной прессы> - Пашинян
|В Брюсселе не заинтересованы в налаживании доверия и сближения позиций между Баку и Ереваном: Захарова о заявлении Риттера
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|Главы МИД Армении и Мальты заявили о необходимости направления международной миссии по сбору фактов в Лачинский коридор и Нагорный Карабах
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|В Армении будет создан Госкомитет по высшему образованию и науке
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|Правительство Армении одобрило ратификацию Соглашения о военно-техническом сотрудничестве с Чехией
|МВД Арцаха: Ночью азербайджанские ВС перекрыли автомагистраль Горис-Степанакерт между селами Агавно и Тех
|Председатель регионального совета Овернь-Рона-Альпы призвал международное сообщество не закрывать глаза на преступную блокаду Бердзорского коридора
|ВС Азербайджана взяли под полный контроль Бердзорский коридор до границы с Арменией
|Эрк-Кала – древнейшая крепость Мерва
|Спикер: ожидаем адекватного ответа со стороны международных партнеров на незаконные действия Азербайджана
|Российские миротворцы зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня в Арцахе
|Армения с оговоркой присоединилась к Декларации второго саммита за демократию
|Азербайджан отказывается освободить всех армянских военнопленных - постпред РА в СЕ
|В Армении число лабораторно подтвержденных случаев заболеваемости корью увеличилось на 35
|Адвокат: Родители погибших военнослужащих в с. Азат встретятся с военным прокурором Армении, Минобороны молчит
|Латвия выражает готовность поддержать Армению в вопросах безопасности и усилить миссию ЕС
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Пашинян поблагодарил США за помощь в пресечении дальнейшего вторжения Азербайджана
|Те, у кого есть связи во власти, зарабатывают, пользуясь ситуацией в Арцахе - Рубен Варданян
|Глава МИД Ирана: Напряженность в регионе не в пользу ни Азербайджана, ни Армении
|Артур Хачатрян: Политическое урегулирование арцахского конфликта должно быть основано на праве народов на свободное самоопределение, а также на элементах, предложенных сопредседателями Минской группы ОБСЕ
|В Москве рассчитывают на прекращение вредных дискуссии на тему "кто откуда выходит" по части взаимодействия с Ереваном в рамках ОДКБ
|Арутюн Мангоян: Системе здравоохранения Армении нужны правила, и по ним надо работать и развиваться!
|Анаит Манасян выдвинута властями на должность Омбудсмена Армении, у оппозиции - свой кандидат
|Спикер НС РА: Армения продвигает повестку открытия эры мира в регионе
|Мнение: Деятельность операционного центра по кибербезопасности Азербайджана будет направлена против Армении и Ирана
|Треснувшее заговорщическое кольцо вокруг Ирана, открыло окно возможностей для Армении - армянский эксперт
|Комитет по судебной системе Калифорнийской ассамблеи принял резолюцию AJR 1, в которой осуждается блокада Арцаха Азербайджаном
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|Российский эксперт: Проблема МУС и Армении имеет правовое и политическое измерения
|Дата визита спецпредставителя ЕС по санкциям в Армению пока не известна
|Музей города Аркадаг расскажет об истории и культуре Ахала
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Специальный представитель ЕС по санкциям посетит Армению
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