Четверг, 30 Марта 2023 20:25

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян прекрасно знает по собственному опыту, как важно для СМИ иметь возможность работать в свободной от государственного вмешательства стране. С таким признанием Пашинян выступил на мероприятии "Свобода прессы как краеугольный камень демократии", проводимом в рамках Второго Саммита за демократию.

По его словам, в бытность главным редактором и журналистом ему и коллегам приходилось <с рядом так называемых <криминальных случаев> и приговоров по сфабрикованным обвинениям, направленным на то, чтобы заставить замолчать независимую прессу>.

<Понимая важность свободы слова и самовыражения, наше правительство обеспечивает все механизмы для развития свободной прессы как неотъемлемой части подлинной демократии. Армения постоянно проводит реформы, направленные на совершенствование своего законодательства для обеспечения лучшей среды для СМИ и журналистов, чтобы они могли безопасно и свободно выполнять свои профессиональные обязанности>, - указал он.

Премьер РА заверил, что правительство страны не ограничивало свободу СМИ и интернета даже во время широкомасштабной войны 2020 года, инициированной Азербайджаном против Нагорного Карабаха.

<Армения и впредь будет полностью поддерживать и продвигать международные усилия, направленные на обеспечение свободы и независимости СМИ>, - сказал глава кабмина РА.

Мероприятие "Свобода прессы как краеугольный камень демократии" организовано Нидерландами, которые являются одной из 5 стран, принимающих Второй Саммит за демократию. Среди участников мероприятия высокопоставленные должностные лица ряда стран, занимающиеся вопросами свободы прессы эксперты, представители гражданского общества, правозащитных организаций, журналистской сферы и частного сектора, а также начинающие журналисты. В повестке тематических дискуссий вопросы, связанные со свободой прессы и демократией, безопасностью журналистов, свободой слова в интернете, созданием свободных и независимых СМИ и дальнейшим развитием отрасли.

Во Втором Саммите за демократию, который проходит в онлайн-формате, принимают участие лидеры более 100 стран, а также представители гражданского общества и международных демократических институтов. Странами-соорганизаторами мероприятия являются Соединенные Штаты Америки, Республика Коста-Рика, Королевство Нидерландов, Республика Корея и Республика Замбия. В рамках саммита проводятся тематические панельные обсуждения относительно выполнения обязательств Первого Саммита за демократию, угрожающих демократии вызовов, а также демократических ценностей: обеспечения отчетности управления, верховенства закона, защиты прав человека, свободы прессы, инклюзивного экономического роста и др.