Четверг, 30 Марта 2023 18:38

АрмИнфо. Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян 30 марта в Мальте встретился с министром иностранных и европейских дел и торговли Республики Мальта Яном Боргом.

Согласно внешнеполитическому ведомству РА, Арарат Мирзоян и Ян Борж выразили готовность развивать и углублять двусторонние отношения, прилагать усилия с обеих сторон для максимальной реализации имеющегося потенциала в различных сферах.

Была отмечена активизация торгово-экономического сотрудничества и деловых связей, перспективы сотрудничества в сфере информационных технологий, туризма и других сферах, представляющих взаимный интерес.

Министры обменялись мнениями по различным вопросам повестки дня партнерства Армения-ЕС, а также активного сотрудничества на многосторонних площадках.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы, касающиеся региональной стабильности и безопасности.

Арарат Мирзоян представил своему коллеге видение Армении урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном и нагорно-карабахской проблемы, а также усилия армянской стороны по укреплению стабильности и мира на Южном Кавказе.

Обе стороны подчеркивали необходимость решения существующих проблем исключительно путем мирных переговоров.

Министр иностранных дел Мирзоян представил гуманитарный кризис, возникший в Нагорном Карабахе в результате незаконной блокировки Азербайджаном Лачинского коридора. Он подчеркнул важность осуществления практических шагов в соответствии с заявлениями и призывами международных партнеров. Подчеркнута важность реализации решения Международного суда ООН от 22 февраля, а также необходимость направления международной миссии по сбору фактов в Лачинский коридор и Нагорный Карабах.