Четверг, 30 Марта 2023 18:13

АрмИнфо.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 31 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 125, 127, 129, 131, 133 на улице Бабаджаняна, улицы Мазманяна, Чауша и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 12-15 в 1-ом квартале Давташена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 25, 27, 27/2 на улице Фучика, жилые дома 8, 10 на 1-ом переулке Маргаряна, жилые дома 12/1 на улице Рубинянца, 106 на улице П.Севака;

11:00-17:00 жилые дома 9-19 на улице Агаяна, жилой дом 15а на пр. Саят-Нова, абоненты-жильцы жилых домов 56, 62а на улице Теряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнской области:

12:00-16:00 села Арагацотн, Нор Аманос, Нор Едесиа;

в Араратской области:

12:00-14:00 частично село Ланджазат;

в Котайкской области:

11:00-16:00 община Лернанист, дом отдыха “Орран”, компания “Виваселл-МТС”, школа Лернаниста, скотоводческие фермы Раздана и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Тавушской области:

10։00-13:00 Тбилисское шоссе, улицы Усанохакан, Мясникян, Акобджанян и частично квартал “Тахта” в городе Дилижан.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 3 апреля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилой дом 6 на 1-ом переулке Фучика, жилые дома 4, 7 на 2-ом переулке Фучика, жилые дома 25, 27 на улице Маргаряна, детский сад N43, школа N102 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); абоненты-жильцы жилого дома 2/5 на улице Шрджанаин; жилые дома 2/13, 5/1, 5/2 и частный дом 14 на улице Асратяна; жилой дом 7 на 3-ем тупике Улнеци, частные дома 141/4, 141/7 на улице Улнеци, частный дом 2/2 на 2-ой улице Лепсуса; жилой дом 22 на 4-ой улице М.Аветисяна, жилые дома 17, 17/1, 17/2, 19, 19/1, 19/2, 21, 21/1, 21/5 на улице Рубинянца, частные дома 13/10, 13/12, 23/6 у Шрджанцик тоннеля, частные дома на улицах Норагавита 1, 2, 6; частный дом на 1-ой улице Норагавита и частные дома на 2-ом переулке; частные дома на 1-ом переулке 2-ой улицы Норагавита; частные дома на 2-ом тупике 6-ой улицы Норагавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:00-14:00 частично села Сисаван, Арарат;

12:00-14:00 частично село Каначут;

в Гегаркуникской области:

10։00–11:00 населенный пункт Цовинар полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00–15:00 населенный пункт Цаккар полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.