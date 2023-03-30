Четверг, 30 Марта 2023 17:56

АрмИнфо. До тех пор, пока народ Арцаха устами своего руководства не заявит, что виновником всей этой ситуации является премьер- министр Армении Никол Пашинян, он не спасется. Об этом в клубе <Зеркало> заявил экс- премьер РА Грант Багратян.

По его словам, сами арцахцы должны сказать, кто является виновником всех их бед. В противном случае, придется оставить все то, что было построено в Степанакерте и в Арцахе, и покинуть эти земли. <Каждый раз, когда речь заходит о Карабахе, действующие власти, как обезьяны повторяют, что он был сдан 30 лет назад>, - отметил Багратян.

Экс-премьер указал на то, что уже на международном уровне постоянно снижается статус Карабаха. РФ предлагала некий статус для небольшой территории, на что категорически не соглашался Ильхам Алиев, считая, что достаточно наличия местных органов самоопределения. Сегодня даже сама Россия понимает, что тот коридор, который определен в трехстороннем заявлении, Азербайджан рано или поздно тоже закроет, и российские миротворцы ничего не смогут с этим поделать.

Багратян констатировал, что позиция Москвы по данным вопросам на один уровень превышает благоприятную позицию для Еревана. Запад же призывает найти общий язык с Баку, пусть и с серьезными территориальными потерями.

Политик задался вопросом о том, находится ли Пашинян под давлением в вопросе заключения мирного договора без делимитации границ. <Заключение договора без делимитации означает конец Армении. Алиев уже переименовал Ереван в Иреван. В тот момент, когда враг вторгается в наш дом, в этом самом доме начинают поднимать голову негодяи, которые по наводкам властей призывают к миру с агрессором>, - заметил экс- премьер.

Он отметил, что на предстоящих выборах в Совет старейшин Еревана представители власти будут бороться за Иреван, а оппозиции - за Ереван, что, по словам Багратяна, не является преувеличением.

По этой причине экс-премьер вновь посчитал важной срочную смену власти в Армении. <Отрезвитесь, Алиев уже обсуждает захват Севана и Еревана>, - подчеркнул политик.