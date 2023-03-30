Четверг, 30 Марта 2023 17:24

АрмИнфо. Армения хотела бы привлечь внимание Совета к модели расовой ненависти, разжигаемой властями Азербайджана против армянского народа. Об этом заявила чрезвычайный посланник и полномочный министр постпредства Армении при отделении ООН в Женеве Лилит Тутхалян на 52-й сессии Совета по правам человека.

"В этой связи позвольте мне процитировать недавнее заявление, сделанное на самом высоком уровне в Азербайджане. В нем говорится, что армяне "еще раз показывают миру, какие они вероломные и неблагодарные. Они не знают, под чьи ноги упасть. Все это бесполезно. Есть одно условие, чтобы им было комфортно жить - Армения должна принять наши условия" -конец цитаты.

Теперь позвольте мне процитировать Постановление Международного Суда, принятое задолго до этого заявления. Азербайджан должен <принять все необходимые меры для предотвращения разжигания и поощрения расовой ненависти и дискриминации, в том числе его должностными лицами и государственными учреждениями, направленными против лиц армянского национального или этнического происхождения".

Очевидно, что Азербайджан не просто нагло игнорирует обязательный к исполнению приказ МС, он продолжает разжигать ненависть к армянам. Это заметили и сообщили ряд международных структур", - подчеркнула Тутхалян.

По ее словам, в частности, Комитет по ликвидации расовой дискриминации ООН выразил глубокую озабоченность по поводу, цитирую, "разжигания Азербайджаном расовой ненависти и пропаганды расистских стереотипов в отношении лиц армянской национальной или этнической принадлежности, в том числе со стороны общественных деятелей и государственных служащих".

"Случаи вопиющего разжигания расовой ненависти не должны оставаться незамеченными. Они служат ранним предупреждением о массовых зверствах, которые могут последовать. Показательным примером является нагорно-карабахский конфликт", - резюмировала дипломат.