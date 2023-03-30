Четверг, 30 Марта 2023 17:08

АрмИнфо. Глава МИД России Сергей Лавров по приглашению турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу 6-7 апреля посетит Турцию. Об этом 30 марта в ходе еженедельного брифинга сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, в ходе контактов планируется обсудить широкий круг проблем, прежде всего состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в сферах, представляющих взаимный интерес.

"Состоится обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, в том числе по текущей ситуации на Украине, в Афганистане, в Центральной Азии, а также по сирийскому и нагорно-карабахскому урегулированиям", - отметила дипломат.