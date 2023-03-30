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АрмИнфо. Глава МИД России Сергей Лавров по приглашению турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу 6-7 апреля посетит Турцию. Об этом 30 марта в ходе еженедельного брифинга сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, в ходе контактов планируется обсудить широкий круг проблем, прежде всего состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в сферах, представляющих взаимный интерес.
"Состоится обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, в том числе по текущей ситуации на Украине, в Афганистане, в Центральной Азии, а также по сирийскому и нагорно-карабахскому урегулированиям", - отметила дипломат.
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|РФ, Армения и Азербайджан не обсуждали вопрос создания КПП в Лачинском коридоре - МИД РФ
|<Наше правительство обеспечивает все механизмы для развития свободной прессы> - Пашинян
|В Брюсселе не заинтересованы в налаживании доверия и сближения позиций между Баку и Ереваном: Захарова о заявлении Риттера
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Багратян: На предстоящих выборах мэра столицы власти будут бороться за Иреван, а оппозиция - за Ереван
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|Ситуация вокруг Арцаха будет на повестке переговоров Лавров-Чавушоглу в Турции
|Давид Бабаян: Азербайджан не упускает возможности что-то оторвать от Армении и Арцаха
|Полиция Армении будет штрафовать за ненадлежащее использование Флага РА
|Детали военно-политического присутствия великих держа на Южном Кавказе - пакет докладов
|В Армении будет создан Госкомитет по высшему образованию и науке
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|Правительство Армении одобрило ратификацию Соглашения о военно-техническом сотрудничестве с Чехией
|МВД Арцаха: Ночью азербайджанские ВС перекрыли автомагистраль Горис-Степанакерт между селами Агавно и Тех
|Председатель регионального совета Овернь-Рона-Альпы призвал международное сообщество не закрывать глаза на преступную блокаду Бердзорского коридора
|ВС Азербайджана взяли под полный контроль Бердзорский коридор до границы с Арменией
|Эрк-Кала – древнейшая крепость Мерва
|Спикер: ожидаем адекватного ответа со стороны международных партнеров на незаконные действия Азербайджана
|Российские миротворцы зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня в Арцахе
|Армения с оговоркой присоединилась к Декларации второго саммита за демократию
|Азербайджан отказывается освободить всех армянских военнопленных - постпред РА в СЕ
|В Армении число лабораторно подтвержденных случаев заболеваемости корью увеличилось на 35
|Адвокат: Родители погибших военнослужащих в с. Азат встретятся с военным прокурором Армении, Минобороны молчит
|Латвия выражает готовность поддержать Армению в вопросах безопасности и усилить миссию ЕС
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Пашинян поблагодарил США за помощь в пресечении дальнейшего вторжения Азербайджана
|Те, у кого есть связи во власти, зарабатывают, пользуясь ситуацией в Арцахе - Рубен Варданян
|Глава МИД Ирана: Напряженность в регионе не в пользу ни Азербайджана, ни Армении
|Артур Хачатрян: Политическое урегулирование арцахского конфликта должно быть основано на праве народов на свободное самоопределение, а также на элементах, предложенных сопредседателями Минской группы ОБСЕ
|В Москве рассчитывают на прекращение вредных дискуссии на тему "кто откуда выходит" по части взаимодействия с Ереваном в рамках ОДКБ
|Арутюн Мангоян: Системе здравоохранения Армении нужны правила, и по ним надо работать и развиваться!
|Анаит Манасян выдвинута властями на должность Омбудсмена Армении, у оппозиции - свой кандидат
|Спикер НС РА: Армения продвигает повестку открытия эры мира в регионе
|Мнение: Деятельность операционного центра по кибербезопасности Азербайджана будет направлена против Армении и Ирана
|Треснувшее заговорщическое кольцо вокруг Ирана, открыло окно возможностей для Армении - армянский эксперт
|Комитет по судебной системе Калифорнийской ассамблеи принял резолюцию AJR 1, в которой осуждается блокада Арцаха Азербайджаном
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|Маркус Риттер: Если весной Азербайджан не начнет наступление - наша миссия уже удалась
|Зима возвращается, прогноз синоптиков Армении неутешителен
|Российский эксперт: Проблема МУС и Армении имеет правовое и политическое измерения
|Дата визита спецпредставителя ЕС по санкциям в Армению пока не известна
|Музей города Аркадаг расскажет об истории и культуре Ахала
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Специальный представитель ЕС по санкциям посетит Армению
|Спикер НС РА: Азербайджан на глазах всего мира принуждает армянское население Карабаха к депортации
|Глава МИД Армении рассказал послу Испании об агрессивной риторике Азербайджана
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|Откровения Алиева: В переговорах по карабахскому конфликту до 2018 года не стоял вопрос возвращения Бердзора Азербайджану
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|Досрочно размещенные драмовые и долларовые облигации Конверс Банка прошли листинг на Армянской фондовой бирже
|Экс-помощник Авиняна назначена советником Мгера Григоряна
|Степанакерт ответил Баку: Блокирования Бердзорского коридора и усугубление гумкризиса в Арцахе не способствуют формированию атмосферы для диалога
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