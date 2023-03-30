Четверг, 30 Марта 2023 16:46

АрмИнфо. Азербайджан не упускает возможности, чтобы при каждом удобном случае что-то оторвать от Армении и Арцаха. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил советник президента Нагорно- Карабахской Республики, представитель президента по особым поручениям, экс-глава МИД Арцаха Давид Бабаян.

Так, на просьбу разъяснить ситуацию в Бердзорском (Лачинском) коридоре и выход ВС Азербайджана к селу Тех на границе с Арменией, Бабаян констатировал, что ситуация здесь достаточно деликатная. "То, что Азербайджан пытается использовать любой случай, чтобы что-то оторвать от Армении и Арцаха, уколоть, навредить, не для кого уже не секрет", - отметил политический деятель.

Вместе с тем он напомнил, что согласно Трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года, стороны должны были в течение трех лет согласовать и реализовать новый маршрут, альтернативный действующей дороге через Берздорский коридор. Бабаян добавил, что с армянской стороны строительные работы немного затянулись.

"Армянская сторона завершила строительные работы, и сейчас вводится в эксплуатацию новая дорога Корнидзор-Хиншен, которая уже не проходит через сданное армянское село Агавно. Теперь это будет основным маршрутом, по которому будут перемещаться гуманитарные грузы, перевозимые российскими миротворцами и представителями Международного комитета Красного Креста. Несмотря на ввод в эксплуатации новой дороги, ситуация не меняется, Арцаха продолжает находиться в блокаде, поскольку дорога всё еще перекрыта азербайджанцами под Шуши", - добавил экс-глава МИД Арцаха.

По его словам, воспользовавшись случаем, азербайджанская сторона по традиции, также передвинула свои позиции. "Ничего иного не стоило ожидать, зная их сущность. Они не упустят возможности, чтобы хоть 1 см не отхапать", - отметил он.

На уточнение, удалось ли сместить ВС Азербайджана с высот, которые они захватили в Нагорном Карабахе 25 марта, Бабаян ответил отрицательно, подчеркнув, что на месте находятся российские миротворцы для недопущения эскалации.

Отметим, что ночью стало известно, что Азербайджанские военные подступили в плотную к селу Тех Сюникской области Армении, и перекрыли ранее действующий въезд в Бердзорский коридор. В Минобороны АР заявили, что им заняты стратегические высоты и дороги.

Примечательно, что премьер Армении Никол Пашинян на заседание правительства, касаясь ситуации, в частности, сказал: "В азербайджанской новостной ленте появились сообщения, которыми предпринимается попытка представить происходящее в качестве "блокбастера". Этот подход как минимум неконструктивен. Повторяю, каких-либо изменений армянских позиций не произошло, единственное изменение в том, что мы намерены охрану участка границы осуществлять погранвойсками, а не подразделениями Минобороны. То же самое мы предложили Азербайджану".

А глава главы общины Тех Горисского района Аргам Овсепян сообщил, что азербайджанская армия ночью продвинулась на 1 км в глубь и контролирует большую территорию общины.