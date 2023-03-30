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 Четверг, 30 Марта 2023 16:34
Наира Бадалян

Полиция Армении будет штрафовать за ненадлежащее использование Флага РА

Полиция Армении будет штрафовать за ненадлежащее использование Флага РА

АрмИнфо. Правительство Армении ужесточает правила использования (установления, размещения) Флага Республики Армения. Доработанные проекты Законов <О внесении изменений в <Закон о Флаге Республики Армения> и <О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Армения об административных правонарушениях> были одобрены 30 марта на заседании кабмина.

Как заявил министр юстиции Григор Минасян, представляя проект, как и прежде, полотнище поднятого Флага Республики Армения должно быть неповрежденным, чистым и невыцветшим, при этом нижняя часть полотнища флага должна находиться на высоте не менее 2,5 метров от земли.  Отношение длины флага к длине древка не может быть менее 1:  1,7. При вертикальном вывешивании Флага Республики Армения необходимо повернуть его на 90 градусов против часовой стрелки таким образом, чтобы последовательность красного, синего, оранжевого цветов слева направо не была нарушена при нахождении лицом к Флагу. Флаг Республики Армения, поднятый постоянно в установленном настоящим Законом порядке, должен освещаться в ночное время.

Нарушение требований Закона влечет ответственность в порядке, установленном законом - наложение штрафа на физических или юридических лиц в размере от тридцати до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда, а для должностных лиц - от семидесяти до ста МРОТ.

Представленным документом уточняется круг лиц, подлежащих ответственности за нарушение требований к флагу РА, определенных Гражданским кодексом, а также разграничивается размер ответственности за административные правонарушения, совершенные физическими, юридическими и должностными лицами.

Также вносятся изменения в положения о субъектах, привлекаемых к административной ответственности за указанное правонарушение.  Полномочия по применению ответственности за административное правонарушение возложены на Полицию РА вместо Административного суда РА.

Кроме того, в соответствии с КоАП, расследование указанных административных правонарушений отводится административному суду по требованию государственных органов или органов местного самоуправления (должностных лиц), имеющих полномочия на составление протокола об административном правонарушении. А право составления указанного протокола закреплено за компетентным органом полиции.  <Учитывая загруженность административного суда и с целью обеспечения осуществления административного производства в разумный срок, возникла необходимость возложить полномочия по применению ответственности за указанное административное правонарушение на Полицию РА>, - отметили авторы проекта.

При этом, как указанные требования к флагу Республики Армения, так и административная ответственность за несоблюдение этих требований распространяются только на флаги, поднятые на зданиях (например, на резиденции президента Республики, правительстве, судах, и т.д.).

Что касается флагов, установленных в кабинетах должностных лиц или в других местах РА, или флагов, закрепленных на транспортных средствах, предусмотренных законом, то то, как отмечается, <оказывается, что требования к флагу в этом случае не носят обязательного характера и не могут быть основанием административной ответственности>.

Кроме того, в соответствии с КоАП, расследование указанных административных правонарушений отводится административному суду по требованию государственных органов или органов местного самоуправления (должностных лиц), имеющих полномочия на составление протокола об административном правонарушении. А право составления указанного протокола закреплено за компетентным органом полиции.  <Учитывая загруженность административного суда и с целью обеспечения осуществления административного производства в разумный срок, возникла необходимость возложить полномочия по применению ответственности за указанное административное правонарушение на Полицию РА>, - отметили авторы проекта.

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