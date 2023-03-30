Четверг, 30 Марта 2023 16:29

АрмИнфо. В рамках научного гранта факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ на 2022 г. реализован проект, нацеленный на изучение военно-политического присутствия великих и региональных держав на Ближнем Востоке, Южном Кавказе и на Балканах.

В задачи проекта входят рассмотрение различных стратегий и инструментов внешней политики ведущих держав в полиакторных пространствах, в частности:

двустороннее и многостороннее военно-техническое сотрудничество, оказание военной помощи, проведение совместных военных учений, развитие договорной базы и мн. др.

Тут полный комплект для гурманов: Россия, США, Турция, Иран, Великобритания и Франция. Их стратегии и инструменты, а также степень военно-политической вовлечённости в дела региона, в частности: поставки вооружений и военная помощь, наличие военных баз, проведение совместных военных учений, кадровая подготовка, уровень развития договорной базы как по двусторонней, так и по линии НАТО и ОДКБ. Основные блоки: Военно-политическое присутствие Великобритании на Южном Кавказе (скачать pdf) Военно-политическое присутствие Ирана на Южном Кавказе (скачать pdf) Военно-политическое присутствие России на Южном Кавказе (скачать pdf) – требует обновления! Военно-политическое присутствие США на Южном Кавказе (скачать pdf) Военно-политическое присутствие Турции на Южном Кавказе (скачать pdf) Военно-политическое присутствие Франции на Южном Кавказе (скачать pdf) Во-вторых, во взаимодействии с большой молодёжной группой был составлен доклад по культурно-гуманитарной политике великих и региональных держав на Южном Кавказе.

В докладе (скачать pdf) рассматриваются такие инструменты публичной дипломатии, как языковая политика, политика в сфере образования, политика в сфере медиа, взаимодействие с гражданским и академическим обществом. Среди стран-проводников обозначены: Великобритания, Германия, США, Франция и Турция.