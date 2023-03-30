Четверг, 30 Марта 2023 15:47

АрмИнфо. В Армении на базе Комитета по науке, Высшего аттестационного комитета и Управления высшего и послевузовского образования будет создан Госкомитет по высшему образованию и науке. Соответствующий проект был одобрен 30 марта на заседании правительства.

По словам министра образования, науки, культуры и спорта Жанны Андреасян новый комитет будет функционировать при МОНКС и осуществлять единую политику в сфере науки и высшего образования. В частности, Комитету будет вверена координация сотрудничества вузов и научных институтов.