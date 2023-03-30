Четверг, 30 Марта 2023 14:47

АрмИнфо.Армения и Греция подписали новую программу оборонного сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба посольства Армении в Греции.

Как сообщает дипмиссия, 28 марта, начальник управления оборонной политики и международного сотрудничества МО РА Левон Айвазян и директор отдела международных связей ГШ национальной обороны Греции Василиос Цами, в рамках международного сотрудничества с союзными и дружественными странами греческих ВС и согласно планированию программ Генштаба национальной обороны, подписали "Программу военного сотрудничества Греция-Армения на 2023 год".

Программа включает в себя 21 действие, 15 из которых пройдут в Греции, 6 - в Армении.

"Программа включает в себя, среди прочего: сотрудничество по оперативной подготовке; совместная подготовка спецподразделений-сил специальных операций; совместные учения по средствам радиоэлектронной борьбы; участие в курсах Многонационального учебного центра операций по поддержанию мира; обмен опытом и извлеченными уроками применения зенитных систем; обмен персоналом и посещение школ и многонациональных школ, а также проведение семинаров; штабные встречи и переговоры по вопросам, представляющим взаимный интерес, с особым упором на сотрудничество с военной разведкой", - сообщили в посольстве.

В заключение подчеркивается, что подписание программы подтверждает прочные военные связи двух стран и еще больше укрепляет оперативные возможности и уровень слаженности действий, способствуя усилению роли Греции и Армении в обеспечении стабильности и безопасности региона.