Четверг, 30 Марта 2023 14:12

АрмИнфо. Азербайджан вновь нарушил режим прекращения огня и под прицелом вновь оказались мирные жители Нагорного Карабаха.

Так, согласно МВД Арцаха, 30 марта, около 08:30, жители общины Бердашен Мартунинского района Сенорик Алавердян и Геннадий Саркисян, выполняя сельскохозяйственные работы на винограднике на участка под названием "Асфальтен Так" административного района села и были обстреляны с азербайджанских боевых позиций. В результате этих агрессивных действий вражеской стороны сельскохозяйственные работы были остановлены.

"В тот же день, около 10:40, жители села Тагавард: Артур Фирян, Арарат и Шура Аллавердяны, Олег Арутюнян, Арсен Хачатрян и Новик Габриелян, выполняя сельскохозяйственные работы на пшеничном поле района под названием "Князанц кал" административного района села были обстреляны вражескими силами. Последние открыли беспорядочный огонь по гражданам, в результате чего сельскохозяйственные работы были остановлены.

В МВД НКР добавили, что соответствующая информация была передана российским миротворческим силам.