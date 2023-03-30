Четверг, 30 Марта 2023 12:38

АрмИнфо. Генпрокуратура Армении требует конфискации имущества руководителя ООО <Стонс> С.А. и 3-х аффилированных с ним лиц.

Как сообщает пресс-служба надзорного органа, Управление Генеральной прокуратуры по делам о конфискации имущества незаконного происхождения обратилось в суд с ходатайством о конфискации в пользу Республики Армения, в частности, 3 объектов недвижимости, расположенных на улице Арами, административном районе Кентрон, объекта недвижимого имущества, расположенного на улице Ачаряна, административном районе Аван, а в случае невозможности - их среднюю рыночную стоимость, которая составляет более 296 млн драмов РА.

Также генпрокуратура требует конфисковать сумму, эквивалентную стоимости одного объекта недвижимости на пр. Маштоц в Ереване - в 135 млн 740 тыс драмов, а также 33 334 акций ЗАО "ЦУПАНИ" в 56 млн 909 тыс. 394 драма, права на невозвращенный остаток выданных займов на сумму в 2 млрд 72 млн 182 тыс драмов, средства в размере 5 млрд 180 млн 867 тыс драмов в качестве остатка полученных незаконных доходов и 1 млрд 706 млн 303 тысяч 198 драмов, которые не обоснованы законными доходами лица, имеющее незаконное происхождение, переданное добросовестному приобретателю или не может быть идентифицировано и конфисковано.