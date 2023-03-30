Четверг, 30 Марта 2023 12:16

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян 30 марта на заседании правительства прокомментировал информацию о продвижении азербайджанских войск, отметив, что позиционных изменений не произошло.

Как указал армянский премьер, в результате договоренности между властями Азербайджана и Нагорного Карабаха маршрут Лачинского коридора в августе 2022 года изменился, задействована новая дорога.

<Но поскольку дорога, связывающая Лачинский коридор и Республику Армения, не была полностью готова, был задействован временный маршрут, который проходил через территорию Армении в Корнидзоре, затем по территории Азербайджана и потом вновь по территории Армении. Согласно действующей договоренности, этот маршрут должен был действовать до 1 апреля 2023 года>, - сказал Пашинян.

По его словам, накануне, армянская сторона сообщила азербайджанской стороне, что, согласно договоренности, после корнидзорского моста дорога будет пролегать только по территории Армении, и пограничные войска РА возьмут на себя охрану госграницы Армении на этом участке.

<Пограничные войска будут расположены вдоль границы РА на тех позициях, на которых до того располагались подразделения Минобороны. Несколько ранее в азербайджанских СМИ появились сведения, которые пытаются произошедшее представить как очередной блокбастер. Этот подход минимум неконструктивен. Повторюсь, что позиционных изменений в результате этого не произошло, за исключением того, что мы собираемся осуществлять контроль силами пограничной службы. Надеюсь, что этот процесс пройдет без провокаций>, - отметил Пашинян.

Про этом, премьер в очередной раз подтвердил приверженность правительства РА мирной повестке. Он выразил надежду, что в будущем будут конкретные подвижки в форматах Степанакерт-Баку и Армения-Азербайджан, подчеркнув важность применения международных механизмов и гарантий в данном процессе.

Напомним, что сегодня ночью азербайджанские вооруженные силы перекрыли автомагистраль Горис-Степанакерт между селами Агавно и Тех. Как говорится в заявлении МВД Арцаха, уже готова новая грунтовая дорога Тех-Корнидзор Сюникской области в обход закрытой дороги, которая соединится со сданной в эксплуатацию в августе прошлого года новой дорогой Корнидзор-Хиншен (Бердзорский (Лачинский) коридор). Работы по асфальтированию дороги Тех-Корнидзор ведутся Республикой Армения", - отметили в МДД Арцаха. Вместе с тем, МВД информирует, что грунтовая дорога Тех-Корнидзор проходима и, учитывая продолжающуюся блокаду Арцаха, по ней возможно осуществление гуманитарных поставок Арцаху российскими миротворцами и Международным комитетом Красного Креста. Отмечается, что эта дорога, кстати, на границе Республики Арцах, возле моста через реку Хакар, контролируется российскими миротворческими войсками.